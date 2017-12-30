07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9931





(Пользователи) Сообщений: 9262

Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 20:33 а вот те для другова:Цитата: 07Litra пишет: «Милая бабушка,Ольга свет Германовна,Христом Богом клянусь,не стараюсь запоминать грехов своих,а тем более чужих... Но во вчерашней выволочке,был бит я не по-праву умного,но по-праву сильного... ибо в комментариях к статье, коллежнице твоей по цеху,я не упомянул ни единной буквы имеющей отношение к "виски,боксу или сексу"....Пожонглировал малость словами,а в последнем случае и вообще обыграл коммент ГЛАСА ЧИТАТЕЛЯ... причём моя обыгровка была удаленна немедленно,а коммент ГЛАСА провисел длительное время... Субъективность цербер твово, ZEDa,милая бабушка,удивила меня и в статье о качках и качалках,где априори ,ничего грешного и сказать-то не возможно было... Может быть и был я в преждние времена словесным бесом обуянный,но в перечисленных случаях я чист как слеза дитяти... Ты уж распорядись,душа моя,своей милостью чтобы и мне с утра давали хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей,а то хозяева Вася,да Бакчан сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний "НГ" плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку-клавиатуру. Милая бабушка, ещё раз молю тя,яви божецкую милость...»