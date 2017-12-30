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Куратор темы: drakon
§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 30.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот те для другова:Цитата:
07Litra пишет: «Милая бабушка,Ольга свет Германовна,Христом Богом клянусь,не стараюсь запоминать грехов своих,а тем более чужих... Но во вчерашней выволочке,был бит я не по-праву умного,но по-праву сильного... ибо в комментариях к статье, коллежнице твоей по цеху,я не упомянул ни единной буквы имеющей отношение к "виски,боксу или сексу"....Пожонглировал малость словами,а в последнем случае и вообще обыграл коммент ГЛАСА ЧИТАТЕЛЯ... причём моя обыгровка была удаленна немедленно,а коммент ГЛАСА провисел длительное время... Субъективность цербер твово, ZEDa,милая бабушка,удивила меня и в статье о качках и качалках,где априори ,ничего грешного и сказать-то не возможно было... Может быть и был я в преждние времена словесным бесом обуянный,но в перечисленных случаях я чист как слеза дитяти... Ты уж распорядись,душа моя,своей милостью чтобы и мне с утра давали хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей,а то хозяева Вася,да Бакчан сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний "НГ" плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку-клавиатуру. Милая бабушка, ещё раз молю тя,яви божецкую милость...» :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я какта в юных летах слал пару-тройку челобитных... голимый порожняк оказались..


гыгы-гыгы
это на японском языке.
вольный перевод- да ,слышал, такое есть.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
«Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с


эта "бабушка" давно стало дедушкой.

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 30.12.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так шта фигуру из пяти пальцев,и те Vital и нам многим... от Дед Мороза канешна.... :lol:

a ot menя pesnя: :lol:
Раз, в лесу дремучем,
был несчастный случай
- Ёлка там серьё-ё-ёзная росла.
Даже злые Волки -
и те боялись Ёлки,
Больно уж колючею была.

Припев:

Ёлка ты новогодняя!
Ёлку купил сегодня я.
Ёлка моя колючая,
Купил, по случаю.

Как-то Лесорубы завернулись в шубы,
Заточили пилы-топоры
И морозной зорькой порешили Ёлку,
Хоть на ней и не было вины.

Припев:
Ёлка ты новогодняя!
Ёлку купил сегодня я.
Ёлка моя колючая,
Купил, по случаю.

Как её срубили,
а после - нарядили,
Нацепляли всякой мишуры
И отдали в школу,
чтоб устроить шоу
Для сопливой нашей детворы.
Припев:
Ёлка ты новогодняя!
Ёлку купил сегодня я.
Ёлка моя колючая,
Купил, по случаю. Эх!
Припев:
Ёлка ты новогодняя!
Ёлку купил сегодня я.
Ёлка моя колючая,
Купил, по случаю. Эх!
Припев:
Ёлка ты новогодняя!
Ёлку купил сегодня я.
Ёлка моя колючая...

Lyrics added by:
Lansika :lol: :lol:
Профайл

ХХХ
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с наступлением Бабьего лета и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одна осталася.А вчерась мне была выволочка. Не по делу была... Хозяин ZED, выволок меня за волосья и отчесал КРАСНЫМ шпандырем за то, что я ВЫСКАЗЫВАЛ свои мысли. К концу дня ЕГО СУД стал СТОЛЬ ПРИСТРАСТНЫМ,что ОН взял КРАСНУЮ СЕЛЁДКУ и ейной мордой начала меня НЕ ЗА ЧТО в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются. Милая бабушка, сделай божецкую милость, ОТЫМИ у ZEDa КРАСНЫЙ КАРАНДАШ, нету никакой моей возможности его домогательства далее терпеть... Кланяюсь тебе в ножки

Е мое игры ? Ролевые.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Раз, в лесу дремучем,

Маленькой ёлочке холодно зимой.
Но только эту ёлочку мы не попрём домой.
Тут её нарядим и деда подождём,
А если не дождёмся ,опять сюда придём.
Вдруг, случится чудо и дедушка придёт,
С собой свою подружку Снегурку приведёт.
Подарочки подарит, поводит хоровод.
Вот это настоящий, весёлый Новый год.
Костёр,шашлык и водочка.Буль-буль ,как хорошо!
Попрыгаем у ёлочки потом нальём ещё.
Ну, где-же этот дед Мороз?
Н уж то он в лесу замёрз!
А вот и дедушка идёт
С собой Снегурочку ведёт.
Та еле на ногах стоит,
И языком чуть шевелит.
Говорит,что так устала,
А у костра теплее стало.
Сейчас немного отдохнёт
И с нами встанет в хоровод.
Песни,пляски у костра.
Ах,какая красота!
А пьяные снегурочки,
Они такие ду-урочки!!!

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витя ты живой? волнуюсь что-то.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Витя ты живой? волнуюсь что-то.

Живой,Алекс,живой. Открытку,Траурную -
подписывал. У Барбары,брат двюродный,
в России - умер...
8-)
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.12.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Живой,Алекс,живой. Открытку,Траурную -
подписывал. У Барбары,брат двюродный,
в России - умер...


соболезнования прими.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
соболезнования прими

Барбара - приняла,а я его так
ниразу и не видел... 8-)
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 03:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С новым годом! с Наступающим.

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
арессивный ты какой-то

Что у тебя, да еще у некоторых тут, по себе людей судить мерить.
При этом еще указывать кому что писать, как вести и что делать ))
Занудный до нельзя дядя ты и ничего уже по ходу с этим не поделаешь :lol:
Выдохни. после 100 грамм спирту и будет тебе счастье.
А так, по существу, с Наступающим всех народ.
Меньше пейте зелья, не жрите от пуза и радуйте близких в этот день просто!)

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 13:00
Комментарий проходит проверку.
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