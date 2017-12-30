112 Re: Про уровень IQ в скандинавских странах #3





(Пользователи) Сообщений: 8410

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:31 Хех..

А я ведь знал - мы умнее их!

Это не они, это мы занимаемся зелеными технологиями и не выкапываем недра своей земли на продажу, на продукты..

Это не они, а мы живем богато и зажиточно, потому что мы умные..

И айкью у нас у каждого выше айкью какого то Тарантило..

Особенно когда наши сограждане в великом множестве этот айкью применяют на свалках и помойках..