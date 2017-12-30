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§ NG.kz
Про уровень IQ в скандинавских странах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые зафиксировали снижение среднего коэффициента интеллекта жителей скандинавских стран
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§ Vital
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5274
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно . Почему Оксана перед новогодними праздниками интересуется iQ. Другие Оксаны оливье мутят . под шубой салат .
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Оксана
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах




Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю, что обновленное содержание образования, на которое уже перешли 1,2 и 5,7 классы школ РК, а в ближайшем будущем и все остальные классы " списано" как раз с Финляндии.

§ 112
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А я ведь знал - мы умнее их!
Это не они, это мы занимаемся зелеными технологиями и не выкапываем недра своей земли на продажу, на продукты..
Это не они, а мы живем богато и зажиточно, потому что мы умные..
И айкью у нас у каждого выше айкью какого то Тарантило..
Особенно когда наши сограждане в великом множестве этот айкью применяют на свалках и помойках..
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