Цитата: ваще:

оставь свою желчь себе. сейчас праздники.

короче иди в баню. не порть настроение.

у похоже отстой полный.

Какие мы нежные...настроение у него портится

Я не праздную этот праздник. Это чисто мирской, потребительский праздник. Почему я обязан, должен, радоваться ему? Для меня это обычный день. Вкусно поесть я могу в любой другой, обычный день, учитывая еще и то, что в пище я последнее время довольно таки аскетичен. Но нет, почему-то такие как ты считают, что все вместе с тобой должны радоваться, суетиться и визжать так, будто живут последний день.

Это чисто рациональный момент.

А есть еще ментальный, тонкий...

Я вот зимнее солнцестояние, то бишь астрономический новый год, когда день начинает идти на прирост - ощущаю. Я ощущаю восточный новый год (новруз, наурыз) - когда действительно, в активную фазу жизни начинает вступать все вокруг. Рождество - отличный праздник, традиционный, что католическое, что православное, чувствуется он, хоть я и не католик и не православный, но праздник есть, благодатные они.

А ваша радость? Каждый год смотреть голубые огоньки, желать друг другу одно и то же, обжираться и бухать.

Сказка праздника - так это только для детей, это да.

Подарки близкому кругу людей я подарил - как взрослым, так и детям, но мог подарить и так, а лично мне собственно ничего и не нужно - все что нужно у меня есть. Но я не обязан визжать, смотреть голубые огоньки с осточертевшими рожами типа Галкина и Пугачевой, коим уже пора в музей мумий, обжираться и обпиваться. Оставьте моменты сего непотребства себе. Ну, или хотя бы, имейте совесть допустить, что у других могут быть другие, вполне себе аргументированные и устоявшиеся взгляды на сей неискушенно-гедонистический шабаш, званный Новым Годом.

Поэтому отключаю 31-го телефон, все мессенджеры и соц. сети до 1-2 числа.

Ваш мизантропично-отвратительный Моше, слово имею.