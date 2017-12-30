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§ NG.kz
ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской экономики в 2017 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правительстве в конце года традиционно подвели итоги социально-экономического развития Казахстана. Доклады профильных министров ожидаемо изобиловали сухими цифрами, поэтому для того, чтобы узнать, о чём именно говорят те или иные показатели, informburo.kz обратилось за комментариями к независимым экспертам.
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Гость
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...




Отправлено: 30.12.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доведут два друга до ручки.

Читатель 1
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...




Отправлено: 30.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые примечательные:
"методику подсчёта средней зарплаты по стране нужно менять, так как имеющаяся не даёт объективной картины."
за это уже давно долдонят (даже простые люди)))

"А так, конечно, можно взять бомжа и показать на его примере, что прожить можно не только на 23 тыс тенге, но и на 15 или 12 тысяч тенге в месяц, – высказался Марат Каирленов."
откуда мы знаем?, может бомж живёт на 50тыс в месяц...и он бомж)))

"Освоение средств, выделенных на реализацию государственных программ – пожалуй, один из важнейших показателей социально-экономического развития."
ну "осваивать" умеют, этого не отнимешь)))

§ 112
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ценой огромной экономии, которая необходима стала со времени вступления в ТС, начал немного выбираться из ямы..
Что поразительно, вчера хотел постирать штаны..
Но они у меня одни!
Хоть стой хоть падай со смеху и ..какого то осадка..
Теперь сегодня ночью что ли постирать?
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§ 112
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот например чему еще научился в эти голодные годы таможенного Союза, стирать занавески от ванной..



Хотя казалось бы, раньше я просто их выкидывал и покупал новые..
Жесточайшая экономия..
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FOMA
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...




Отправлено: 30.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской экономики в 2017 году

Аха ха ха. Экономика .... хде ?

nik58
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...




Отправлено: 30.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое скорбное проживать в окружении тотальной лжи,которая хочет быть правдой

§ drakon
Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
кстати, тоже были скромными. Они не сбылись, думаю, потому, что, во-первых, цены на нефть оказались выше, чем ожидалось

Цитата:
FOMA:
Аха ха ха. Экономика .... хде ?

В цене на нефть,хде...
:-P :-P :-P
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