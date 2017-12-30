Читатель 1 Re: ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской... #2







Отправлено: - 17:28 Самые примечательные:

"методику подсчёта средней зарплаты по стране нужно менять, так как имеющаяся не даёт объективной картины."

за это уже давно долдонят (даже простые люди)))



"А так, конечно, можно взять бомжа и показать на его примере, что прожить можно не только на 23 тыс тенге, но и на 15 или 12 тысяч тенге в месяц, – высказался Марат Каирленов."

откуда мы знаем?, может бомж живёт на 50тыс в месяц...и он бомж)))



"Освоение средств, выделенных на реализацию государственных программ – пожалуй, один из важнейших показателей социально-экономического развития."

ну "осваивать" умеют, этого не отнимешь)))