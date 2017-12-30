/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал, как встретить Новый год без риска для собственного здоровья.

Читать новость

§ Моше
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.12.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
оставь свою желчь себе. сейчас праздники.
короче иди в баню. не порть настроение.
у похоже отстой полный.

Какие мы нежные...настроение у него портится :lol:
Я не праздную этот праздник. Это чисто мирской, потребительский праздник. Почему я обязан, должен, радоваться ему? Для меня это обычный день. Вкусно поесть я могу в любой другой, обычный день, учитывая еще и то, что в пище я последнее время довольно таки аскетичен. Но нет, почему-то такие как ты считают, что все вместе с тобой должны радоваться, суетиться и визжать так, будто живут последний день.
Это чисто рациональный момент.
А есть еще ментальный, тонкий...
Я вот зимнее солнцестояние, то бишь астрономический новый год, когда день начинает идти на прирост - ощущаю. Я ощущаю восточный новый год (новруз, наурыз) - когда действительно, в активную фазу жизни начинает вступать все вокруг. Рождество - отличный праздник, традиционный, что католическое, что православное, чувствуется он, хоть я и не католик и не православный, но праздник есть, благодатные они.
А ваша радость? Каждый год смотреть голубые огоньки, желать друг другу одно и то же, обжираться и бухать.
Сказка праздника - так это только для детей, это да.
Подарки близкому кругу людей я подарил - как взрослым, так и детям, но мог подарить и так, а лично мне собственно ничего и не нужно - все что нужно у меня есть. Но я не обязан визжать, смотреть голубые огоньки с осточертевшими рожами типа Галкина и Пугачевой, коим уже пора в музей мумий, обжираться и обпиваться. Оставьте моменты сего непотребства себе. Ну, или хотя бы, имейте совесть допустить, что у других могут быть другие, вполне себе аргументированные и устоявшиеся взгляды на сей неискушенно-гедонистический шабаш, званный Новым Годом. :-P
Поэтому отключаю 31-го телефон, все мессенджеры и соц. сети до 1-2 числа.
Ваш мизантропично-отвратительный Моше, слово имею.
Профайл

§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5274
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Ты в один в один. Мой товарищ такой тоже. Вот слово в слово. Может ты есть он Гога его зовут. Придет ко мне домой . сядем на кухне коньяк достану. Он мне начинает что трава не зелёная а небо не синяя и пошло и поехало . Моше ну незя же так. Праздник улыбнись . Детям праздник .
Профайл

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 22:17
Комментарий удален модератором.

шутка юмора
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Я вот зимнее солнцестояние, то бишь астрономический новый год, когда день начинает идти на прирост

А мне вот до лампочки твои ментальные тонкости.Цитата:
Моше:
Но я не обязан визжать, смотреть голубые огоньки с осточертевшими рожами типа Галкина и Пугачевой, коим уже пора в музей мумий, обжираться и обпиваться. Оставьте моменты сего непотребства себе

Так и не смотри, тебя кто заставляет? Что то ты много на себя берёшь, когда такую чушь за большинство населения земли пишешь. Успокойся и иди спать, делов то. Чего желчью брюзжать? :-x Цитата:
Моше:
Ну, или хотя бы, имейте совесть допустить, что у других могут быть другие, вполне себе аргументированные и устоявшиеся

Так вот и оставь их при себе. Исключительный Вы наш!

аншлаг и ко
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Ваш мизантропично-отвратительный Моше, слово имею.

Моше злой - на мойке не сезон видимо, денег мало заработал, а тут еще новый год праздновать надо ;-)

boran
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
не праздную этот праздник. Это чисто мирской, потребительский праздник. Почему я обязан, должен, радоваться ему? Для меня это обычный день. Вкусно поесть я могу в любой другой, обычный день, учитывая еще и то, что в пище я последнее время довольно таки аскетичен. Но нет, почему-то такие как ты считают, что все вместе с тобой должны радоваться, суетиться и визжать так, будто живут последний день..

Молоток Моше. Я думал я один такой - не навижу новогодний движняк: люди тупые суетятся ждут чуда, когда выясняется что его не будет начинаются рамсы и терки.. :lol:

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моше то как уехал, жмотом каким стал..
Жизнь все таки поставила его на место..
За расточительность..
А то по городу 180, БМВ Х6..
Бэху то поди продал уже и проел, теперь на Новый год бабок нэма?
Профайл

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Поэтому отключаю 31-го телефон, все мессенджеры и соц. сети до 1-2 числа

Интересно, что ты там в месенжерах нашел и во всяких соцсетях..
Ты что, тоже профессионал Ютьюба и ничего как целыми днями в нем сидеть, ничем не увлекаешься?
Правильно, откуда у тебя будут деньги на оливье, или под шубой, между прочим одни из дорогих на сегодня салатов..
Раньше то помню корейская морковка дороже стоила, теперь она стоит копейки по сравнению с тем что в шубе..
Профайл

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:27
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже готовка к "шубе" в самом разгаре..



Лучший народный советский салат..
Профайл

Я
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делаю сельдь под шубой без лука.Сельдь,картошка,свекла,морковь и сверху пару яиц на мелкой терке для красоты.Ничего вредного не нахожу в этом салате :только овощи и рыба .Что тут вредного? Майонез делаю сама.Хе из щуки,хе из морковки,голубцы и гусь,запеченный с яблоками- вот и весь стол накрыт.Все сытно ,вкусно и полезно.

§ Алиса
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Когда вы на дно ложите сельд то

А я хочу сделать сначала на дно картошку, а потом уже селедку и лук ;)
Виталь, ты что ли лук не любишь?))))
А у меня дед с бабкой на Украине помню делали такое блюдо (что в памяти осталось): лук нарезали кубиками, сало пластинками , капелюшку соли и все растирали в деревянной ступке колотушкой. Потом этот "паштет" на хлеб... Вкуснота еще та.... Сало свое было - дед свинюшек держал. А украинское сало - мммм.. деликатес!!!
Помню,что как приходила посылка с Украины, то всегда шматок сала был и делали вкусняшку...

Цитата:
112:
Лучший народный советский салат..

Марик, это точно!!! Какой не делай, а если шубы нет,то и нового года нет!

[Исправлено: Алиса, 31.12.2017 - 00:04]
Профайл

§ elektron
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
я хочу сделать сначала на дно картошку, а потом уже селедку и лук ;)

И это очень даже правильно, хотя каждому своё ;-)
Так о картошечка получает вкус селёдки и масла от неё, да и весь салат гармоничней на вкус :lol:
Профайл

§ Алиса
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так о картошечка получает вкус селёдки и масла от неё, да и весь салат гармоничней на вкус

ну вот увидела в ютубе рецепт с таким же комментом и думаю - попробую, как раз повод есть. :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12986
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
неё, да и весь салат гармоничней на вкус :lol:


Цитата:
Алиса:
ну вот увидела в ютубе рецепт с таким же комментом и думаю - попробую, как раз повод есть. :lol:


Вы,оба, а Марик ещё яйца туда - кладёт. А Вы?...
:lol: :lol: :oops: :oops:
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 0
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх