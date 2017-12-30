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Моше:
Я вот зимнее солнцестояние, то бишь астрономический новый год, когда день начинает идти на прирост
А мне вот до лампочки твои ментальные тонкости.Цитата:
Моше:
Но я не обязан визжать, смотреть голубые огоньки с осточертевшими рожами типа Галкина и Пугачевой, коим уже пора в музей мумий, обжираться и обпиваться. Оставьте моменты сего непотребства себе
Так и не смотри, тебя кто заставляет? Что то ты много на себя берёшь, когда такую чушь за большинство населения земли пишешь. Успокойся и иди спать, делов то. Чего желчью брюзжать? Цитата:
Моше:
Ну, или хотя бы, имейте совесть допустить, что у других могут быть другие, вполне себе аргументированные и устоявшиеся
Так вот и оставь их при себе. Исключительный Вы наш!