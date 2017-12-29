Цитата: ваще:

уже сто раз разьясняли, что разворот на другую сторону этой улицы.

разрешен без выезда на главную. по малой траектории.

из той же оперы.

Да, но посмотри на Толстова, ширину между односторонними и на Космонавтов в Рудном, где ты какие то секунды не разворачиваешься и идешь по встречке, речь именно за эти секунду две..

Ну и как вариант то заглох, если тебя там припечатают, кто виноват?