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§ NG.kz
И карнавальные маски по кругу, по кругу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». Очередной выпуск - о том, как в разные времена встречали Новый год, отдыхали на каникулах.
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§ Ваш земляк
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Ваш земляк


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Сообщений: 1495
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 30.12.17 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Я работала в своё время в этом направлении и знаю всю подноготную

Бухала не просыхая?Цитата:
Народный контроль:
Уважающий себя человек не носил совдеповскую одежду!

Ты ходила голая или разодетая во всё импортное?!
ПыСы. Кто ВЧКушке клаву в руки дал?!
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§ Ваш земляк
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 30.12.17 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ник:
.раньше, что все были духовные, думали об ане карелине или пьере безухове и не думали, что элементарно завтра пожрать? как вы знаете магазинах было пусто, в чем выражалась духовность? пожалуйста скажите что такое духовность?

Твоё "раньше" какого года? До конца 80-х в магазинах было всё! Ну а потом уже по всему Союзу стало шаром покати.
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§ Ваш земляк
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 30.12.17 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я жил тогда в камыстинских степях, и да, при чем тут расстояние?
Оно и образование как то связаны?

Ну по тебе заметно, что всё-таки расстояние сыграло роль в твоём образовании. :-P
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§ Ваш земляк
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 30.12.17 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
туда где платят и ценят мой труд..

В редакцию НГ?
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§ 112
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Не тех хотели перемен, которые нам дали взамен.

Хех..
Гы...
Хотели..
Так все таки хотели?
Зачем?
Если тебе было хорошо, зачем ты конкретно хотел перемен?
Нам Дали..
Почему это Дали?
Ты и я и все вокруг захотели одно, а воплотить в жизнь Это, не сумели Сами..
Сами, ни кто то там другой..
А потому что хотели..
Иначе если бы не хотели, пошли бы против тех кто хотел..
Говорю, не нужен этот пафос, мол кто то за нас решил..
Мы что, какие то животные что ли, чтобы за нас решали?
Мы решили тогда сами, всей страной, решили что нам нужен Горбачев, решили что нам нужен Невзоров, решили что нам нужно решать самим..
Что получилось, так нечего пенять на кого то другого, коль одно место криво..
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Директор Пляжа
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 30.12.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Хватит врать не краснея.
Вся страна хотела сохранения Союза, пусть и с новым курсом в новых реалиях.
Но все произошло по другому, как было выгодно меньшинству, но при власти.
Только такие как ты не понимали и до сих пор не поняли, к чему это привело.
А те кто у руля стояли, им было по барабану на тебя, меня и прочих.
Они свой кусок урвали с общего, а далее трава не расти.
Насчет животных, гыы..ну так за тебя до сих пор решают, так что если олицетворяешь себя с ними, то это уже твои проблемы, с ними и живи.
Так что не пори тут чушь и отсебятину, аж смешно :lol: :lol: :lol:

§ Алиса
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3922
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Детишки взяли бы Спрайт или Фанту..

Марик, пиши лучше химическую жидкость)) - это вернее)))

Цитата:
Директор Пляжа:
Вся страна хотела сохранения Союза

по моему, даже было голосование, где народ высказался за сохранение союза, но мнение ВСЕХ похерили и, как уже было сказано тут, сделали так как угодно было кучке

[Исправлено: Алиса, 30.12.2017 - 11:58]
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ТАНОМИ
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 30.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы решили тогда сами, всей страной, решили что нам нужен Горбачев, решили что нам нужен Невзоров, решили что нам нужно решать самим..
Что получилось, так нечего пенять


Ну, Горби не страна выбирала, а Партия... И не мы "решили что нам нужно решать самим.." Как раз мы это до сих пор и не умеем делать. И сколько ещё десятилетий пройдёт, пока научимся...
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