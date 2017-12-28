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≡ «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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а
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский




Отправлено: 28.12.17 - 23:29
Комментарий удален модератором.

Баур
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский




Отправлено: 29.12.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный парень, пусть уже делает уже из наших бешпармачников и салоедов потянутых и здоровых людей. Респект бро продолжай в том же духе.

§ Vital
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5257
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути я понимаю. Девочки пошли сравнивать своих. Мальчики пошли смотреть на своих ,когда в фитнесе показывают богинь. Дом2 . че еще можно сказать.
А где реальные пацаны? Где фото сварщика 7 разряда, где токарь 7 разряда, где настоящие люди, ау.
Где женщина которая с утра не в фитнес идет а мужу кофе несет.Где она не попой вертет на весь интернет , вернее вертит но только мужу.
Где насто
ящие люди? . тьфу на вас. Искуственные вы какие то. Не настоящие. Не за кого не разу не голосовал. Конкурс должен быть реальным. А это то все понятно. С утра до вечера не чего не делать , тоже надо уметь.
Профайл

Директор Пляжа
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский




Отправлено: 30.12.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну тебя и рвануло :lol:
Это ведь тренд новый.
Раньше на обложках и страниц газет, журналов, так же были кто? Правильно. Доярки, комбайнеры и металлурги.
Сча вот новые времена, реалии и герои.
Народу что надо то?
Хлеба и зрелищ.
Получите и распишитесь. 8-)
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