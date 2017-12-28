Vital Re: «Грация и Сила!»: Участник № 3 - Максим Томский #17





(Пользователи) Сообщений: 5257

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 06:16 По сути я понимаю. Девочки пошли сравнивать своих. Мальчики пошли смотреть на своих ,когда в фитнесе показывают богинь. Дом2 . че еще можно сказать.

А где реальные пацаны? Где фото сварщика 7 разряда, где токарь 7 разряда, где настоящие люди, ау.

Где женщина которая с утра не в фитнес идет а мужу кофе несет.Где она не попой вертет на весь интернет , вернее вертит но только мужу.

Где насто

ящие люди? . тьфу на вас. Искуственные вы какие то. Не настоящие. Не за кого не разу не голосовал. Конкурс должен быть реальным. А это то все понятно. С утра до вечера не чего не делать , тоже надо уметь.