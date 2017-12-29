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§ NG.kz
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот вопрос ответил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев. Он также разъяснил, в каких случаях дорожно-патрульные инспекторы имеют право остановить автомобиль
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Бус
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:

Учи ПДД правильно гаишники сработали. В Рудном вообще половина водителей правил не знает.

Вася
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 30.12.17 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И останавливают без регистратора и разводить пытаются и угрожают, когда отказываешься признавать нарушение. И тд и тп

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 04:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот чтобы быть несколько точнее, схема перекрестка.
Что правильно, А или Б?
В Рудном кстати таких перекрестков полно..
Профайл

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 04:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и исходя из того, что если кто то скажет что А это правильно, то исходя из этого, можно предположить что и траектория В верна?
Профайл

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавил знак прямо нельзя и машинки слева снизу, если это сможет что то решить..
Ну Я еду с односторонней на одностороннюю..
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пдд
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 30.12.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

kolesa.kz/content/articles/2016/01/kak-pravilno-razvernutsya-na-perekryostke/
первая схема , где выполняется разворот- твой случай

ваще
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 30.12.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кустанае по Толстого напротив 59 аптеки.
едешь в сторону Абая.
уже сто раз разьясняли, что разворот на другую сторону этой улицы.
разрешен без выезда на главную. по малой траектории.
из той же оперы.

§ Vital
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5257
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик - художник, ты зачем у ребенка тетрадку отобрал? Нехорошо.

Вот ответ...
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§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
уже сто раз разьясняли, что разворот на другую сторону этой улицы.
разрешен без выезда на главную. по малой траектории.
из той же оперы.

Да, но посмотри на Толстова, ширину между односторонними и на Космонавтов в Рудном, где ты какие то секунды не разворачиваешься и идешь по встречке, речь именно за эти секунду две..
Ну и как вариант то заглох, если тебя там припечатают, кто виноват?
Профайл

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Хорошо, тогда как действительно на Толстого?
И опять же в Рудном 50 лет Октября-Ленина, там мне водятелы тоже сказали по большому кругу.
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пдд
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 30.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хорошо, тогда как действительно на Толстого?

а на Толстого, разворот происходит по парковочному карману

§ Vital
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5257
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик да незнаю я как там у вас на толстого и других улицах . Я через центр от силы три раза ездил и по топоркова. Просто настроение хорошее, новогоднее . :lol: С наступающем новым годом!
Профайл

Гость
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств




Отправлено: 30.12.17 - 12:31
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