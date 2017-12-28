112 Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу #94





(Пользователи) Сообщений: 8390

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 03:55 Цитата: Директор Пляжа:

Не тех хотели перемен, которые нам дали взамен.

Хех..

Гы...

Хотели..

Так все таки хотели?

Зачем?

Если тебе было хорошо, зачем ты конкретно хотел перемен?

Нам Дали..

Почему это Дали?

Ты и я и все вокруг захотели одно, а воплотить в жизнь Это, не сумели Сами..

Сами, ни кто то там другой..

А потому что хотели..

Иначе если бы не хотели, пошли бы против тех кто хотел..

Говорю, не нужен этот пафос, мол кто то за нас решил..

Мы что, какие то животные что ли, чтобы за нас решали?

Мы решили тогда сами, всей страной, решили что нам нужен Горбачев, решили что нам нужен Невзоров, решили что нам нужно решать самим..

Что получилось, так нечего пенять на кого то другого, коль одно место криво..