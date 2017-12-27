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§ NG.kz
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО "Иволга-Холдинг".
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pro100tak
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 30.12.17 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однозначно, это следствие проверки всех элеваторов на реальное наличие зерна по распискам и госрезерву вкупе к долгам по всевозможным обязательствам. Главный кредитор ставит своего назначенца для того, чтобы вытащить свои бабки. Айдарбек - член команды главного кредитора, получается - молодец, доказал своей работой на прежних участках, что достоин. А вытащить бабки он сможет разными способами. Просто сразу нельзя же все с молотка. Там же рабочие места и прочее, что уже политика, а не только экономика. Модеру замечание. Куча комментов с ошибками. На 5 строчек 15 ошибок бывает, глаз режет. Может, стоит удалять такие?
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