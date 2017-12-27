pro100tak Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл... #60







Отправлено: - 03:55 однозначно, это следствие проверки всех элеваторов на реальное наличие зерна по распискам и госрезерву вкупе к долгам по всевозможным обязательствам. Главный кредитор ставит своего назначенца для того, чтобы вытащить свои бабки. Айдарбек - член команды главного кредитора, получается - молодец, доказал своей работой на прежних участках, что достоин. А вытащить бабки он сможет разными способами. Просто сразу нельзя же все с молотка. Там же рабочие места и прочее, что уже политика, а не только экономика. Модеру замечание. Куча комментов с ошибками. На 5 строчек 15 ошибок бывает, глаз режет. Может, стоит удалять такие?