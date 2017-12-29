Vital Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги... #5





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 Цитата: Отец:

Я че и говорю Любая семья любая в первую очередь думает где взять деньги что б дать в больницу список всякого барохла и еще надо лекарство а сколько гемороя до родов.Бабы лучше расскажут че надо.А мужики как все это время переживают ищут деньги и все такое. Самое последнее че они думает так это об иин ппр оот и тд. потому как деньги ну щас в данную минуту секунду , потом конечно уже идешь оформляешь и уже получаешь пособие которое хватает что б сопли вытереть