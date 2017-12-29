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§ NG.kz
Первые казахстанцы получили государственные услуги проактивным способом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу после рождения ребенка родителям будет поступать SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Все сведения портал электронного правительства будет подтягивать из информационных систем различных госорганов.
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§ Vital
Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здорово. Когда у меня появился это то о чем я в последней момент думал. Мама была тяжёлая надо было вытаскивать. РЕБЕНКУ нужны были кучу причиндалов памперсы,краватки,подгузники и еще и еще и еще . А теперь смс будет приходить что у вас родился гражданин Казахстана. Пошли вы!!! со своими смс, ваш гражданин в больнице рожает а разве все автоматом незя организовать
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Аноним
Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги...




Отправлено: 29.12.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка


может, "по оказанию регистрационных услуг в связи с рождением ребёнка" или как-то так?

Отец
Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги...




Отправлено: 29.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звучит хорошо, а по результату только Свидетельство о рождении получить помогают, но ИИН ребенку все рано нужно лично идти и оформлять. А это очереди, с грудным ребенком на руках. А без ИИНа никакие документы ни получить, ни оформить)

§ Vital
Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:

может и так. Легче стала мамам?
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§ Vital
Re: Первые казахстанцы получили государственные услуги...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отец:
Я че и говорю Любая семья любая в первую очередь думает где взять деньги что б дать в больницу список всякого барохла и еще надо лекарство а сколько гемороя до родов.Бабы лучше расскажут че надо.А мужики как все это время переживают ищут деньги и все такое. Самое последнее че они думает так это об иин ппр оот и тд. потому как деньги ну щас в данную минуту секунду , потом конечно уже идешь оформляешь и уже получаешь пособие которое хватает что б сопли вытереть
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