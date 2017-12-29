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Страница 660 из 661«1...658659660661»
Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,ко мне заходи под своим
зарегистрированным Ником..


да говорю же тебе, не могу, я как доктор. в тюряге

Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon, elektron,

вот так и рождаются небылицы про Германию и как там...
Сходите в штатхаус и попробуйте поменять хоть одну букву, посмотрите во сколько вам это встанет и поменяют ли вообще.
beliebte-vornamen.de/279-namensaenderung.htm только при ооочень веских основаниях могут поменять.
:lol:

И то что в лагере для переселенцев, это облегченная процедура. Кто получает гражданство на общих основаниях, совсем по другому, вернее как я выше написал. ;-)

Я ни в коем случае не хочу подрывать вашего авторитета тут, но и вводить в заблуждение других не стоит. :-)

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ладно, х. на них, пока возможность есть всех с наступающим Новым Годом.
чтобы никто не умер в следующем году.
и в позаследующем году.
и все будет хорошо.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не люблю копаться ну ты же сам вроде написал в рубрике для админов, прощайте вы все плохие . не так? Алекс разве не так?
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Kairat stayer
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да говорю же тебе, не могу, я как доктор. в тюряге


Может простят Вас, Доктор то в преклонном возрасте, да и ты не молодой, по демократическим соображениям и смягчающим обстоятельствам должны под амнистию попасть, даже каяться не надо. Так с чистого лица начали бы, как все более менее нормальные люди.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аким, а ты елку вообще ставишь дома.
чета я не помню.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
вот так и рождаются небылицы про Германию

Почему небылицы? У меня коллега по работе приехал Юрием. Зарегистрировали как Jurij, теперь он Julian ;-) Да не бесплатно конечно.
Это та ссылка?
https://www.beliebte-vornamen.de/279-namensaenderung.htm

[Исправлено: elektron, 29.12.2017 - 17:01]
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не люблю копаться ну ты же сам вроде написал в рубрике для админов, прощайте вы все плохие . не так? Алекс разве не так?



чет не помню такого. я ей писал в личку два раза. без ответа. потом разродилась.
а гонор то был- если вопросы- пишите в личку. я и написал.два раза.
получил ведро помоев сравненим с каким то газилилом вроде.
ткт же вроде не гестапо.
написал еще раз в личку. еще раз написал. молчит . ответить нечего.
а ты думаешь я не человек?

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Почему небылицы


электрик, в живой разговор встревать неприлично.
ту бы еще рыбу сспомнил.

Wiber
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да говорю же тебе, не могу, я как доктор. в тюряге

во жжет!! 8-)

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из другой ветки ( про кто где..там. и) переношу свой прогноз

вангую на тему кто где встретит там и..

Виктор (Д)проведет год дома, будет три пожара.
07 так в лесу и останется.
Валя, Енг- на стульях за клавиатурой.
Vital- Лилия- тут сложно, не могу прямо сказать. но мнение имею.
Доктору Сизо- все будет нормально.
Нурбанчик встанет за руль самолета.
Моше уедет в Израиль.

дополнительно
Наши станут чемпионами мира по футболу.
аэрофлот обьявил тарифы- 5 рублей на полет на матчи своих.
небо останется синим.
вода- водой.
остальное пока смотрю.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Я ни в коем случае не хочу подрывать вашего авторитета тут, но и вводить в заблуждение других не стоит.

Да ладно, я просто описал ситуацию из собственного опыта. У кого как не знаю. Да нужны веские основания, этого никто не отрицал. Но можно и второе и третье, при желание, имя завести, а потом от одного или другого также отказаться. Антраг ставить нужно. А пройдёт не пройдёт? :-x Другой вопрос. но денег стоит однозначно ;-) :lol:
Да кстати для переселенце процедура проще. Так Владимир переписывается в Waldemar. Или мою маму зарегистрировали было как Elizaveta, так она при получении удостоверения решила как Elisaveta записаться. Но на надгробном камне всё равно через "z"

[Исправлено: elektron, 29.12.2017 - 17:22]
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
электрик не обучен правилам этикета.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.12.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
даже каяться не надо


каются слабаки, не имеющиее ничего за душой.
нам кается не в чем.
ой, извините , мы говорили правду. тебе это как?
это хуже гестапо.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.12.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Отдыхай, с тобой вроде никто и не общался то. Сам с собой вроде как? :lol:

[Исправлено: elektron, 29.12.2017 - 17:37]
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