elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9897





(Полноправные пользователи) Сообщений: 588

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:14 Цитата: Гость:

Я ни в коем случае не хочу подрывать вашего авторитета тут, но и вводить в заблуждение других не стоит.

Да ладно, я просто описал ситуацию из собственного опыта. У кого как не знаю. Да нужны веские основания, этого никто не отрицал. Но можно и второе и третье, при желание, имя завести, а потом от одного или другого также отказаться. Антраг ставить нужно. А пройдёт не пройдёт? Другой вопрос. но денег стоит однозначно

Да кстати для переселенце процедура проще. Так Владимир переписывается в Waldemar. Или мою маму зарегистрировали было как Elizaveta, так она при получении удостоверения решила как Elisaveta записаться. Но на надгробном камне всё равно через "z"



[Исправлено: elektron, 29.12.2017 - 17:22]