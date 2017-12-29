гость Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без... #6







Отправлено: - 15:09 На измерительные приборы каждые 6 месяцев обязаны получать сертификат о прохождении метрологической проверки. Результат измерительного прибора не имеет юридической силы если сертификат просрочен либо отсутствует. Водитель вправе по требовать наличие сертификата а сотрудник обязан его предоставить. Если нет сертификата либо по просьбе водителя он не предоставлен, то в объяснительное необходимо этот факт зафиксировать и требовать внесения в протокол. Желательно свои действия фиксировать либо иметь свидетелей. Интересно, на стационарные измерительные приборы в городе имеются не просроченные сертификаты? В наркологическом диспансере все ли врачи проводящие медицинское освидетельствование в установленные сроки проходят соответствующие обучающие курсы, сам диспансер разумеется имеет такой сертификат, а врачи курсы все проходили? Было бы правильно, если бы такие данные были бы в доступном месте для освидетельствуемого.