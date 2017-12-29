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§ NG.kz
МИР РК сообщило о существенном повышении цен на железнодорожные билеты в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Изменения обусловлены растущими затратами перевозчиков и будут произведены с целью сохранения маршрутов", – сообщается на сайте ведомства.
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§ 112
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну со времени создания таможенного Союза, нужно в каждый Новый год входить с новыми ценами и это прекрасно..
Как цену подымешь, так она и весь год будет подыматься..
Хоть в одном прекрасно наже таможенное образование..
Профайл

пассажир
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну со времени создания таможенного Союза, нужно в каждый Новый год входить с новыми ценами и это прекрасно..

Лафа заканчивается. Нет денег дотировать убыточные пассажирские перевозки. И дело не только в дотациях. Низкие цены на ж/д пассажирские перевозки и соответствующее пофигистическое отношение к технике угробили весь существующий подвижной состав, на нормальное содержание и ремонт которого просто нет денег. Мы ездим в ужасных холодных и грязных вагонах, колеса на которых иногда меняют в пути, а не на ТО.
:-x :-x :-x

гость
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цены поднимают, а качество вагонов?, купе?) там же внутри натуральный сарай, все настолько убого. Такое ощущение что они еще со времен СССР катаются, когда совсем развалятся поезда наверное железную дорогу вообще закроют)))

Директор Пляжа
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пассажир:
убыточные пассажирские перевозки

Тю, а если бы мы были не в ТС, а в ЕС, то все бы по другому было. К нам бы иностранцы с валютой ездили и свои бы новые вагоны для этого пустили. Развивали бы КЖД по европейским стандартам. :lol:

Карабалык
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может хватит над людьми издеваться! Хватит спонсировать сорт! Зачем мы платим хок.клуб "Барыс",футб.,вело и баскет. клубы "Астана" .... ?! Всё равно толку нет НАМ от их побед.БЕЗОБРАЗИЕ ВЕЗДЕ ТВОРИТСЯ,ВСЁ ПРОТИВ КАЗАХСТАНЦЕВ.У нас жизнь одна и хочится пожить.

Карабалык
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Тю, а если бы мы были не в ТС, а в ЕС, то все бы по другому было. К нам бы иностранцы с валютой ездили и свои бы новые вагоны для этого пустили. Развивали бы КЖД по европейским стандартам.

Только забыл,что это не даром,и нетолько за деньги. Потом военные базы придётся предоставить,всякую химию будут на нас проверять ..... .Киргизы молодцы,вовремя до них дошло.Удивляюсь почему некоторые мозгами тормозят,не учатся на чужих ошибках.

казсср
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:
.Удивляюсь почему некоторые мозгами тормозят,не учатся на чужих ошибках.

От куда взяться уму? Вы пасмотрите у руководителей биографию. Родился,где учился? Кто им мог дать среднее образование? Кто помощники,надёжные им люди с одного ройона. Какое образование так правят.

§ 112
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:
не учатся на чужих ошибках.

Был бы хоть один человек в мире, кто учился бы на собственных ошибках, его назвали б Богом..
Но нет такого и в помине..
Это для справки..
Профайл

Директор Пляжа
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:
Удивляюсь почему некоторые мозгами тормозят

когда сарказма не видят. :lol:

§ 112
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На чужих ошибках то есть..
Профайл

§ сайлау курманов
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.12.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поезд из челябы на астану пришел совсем пустой и только полностью загрузился в косте , обещанные скидки на заранее купленные билеты оказались туфтой , цена в два раза дороже чем на автобус , позволительно только для жироватых пенсионеров которые боятся погодных и авто-дорожных катаклизм
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Часто езжю
Re: МИР РК сообщило о существенном повышении цен на...




Отправлено: 29.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вагоны старые, за что поднимать, необходимо снижать, т.к. за старое платить не надо
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