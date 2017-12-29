Цитата: Директор Пляжа:

Тю, а если бы мы были не в ТС, а в ЕС, то все бы по другому было. К нам бы иностранцы с валютой ездили и свои бы новые вагоны для этого пустили. Развивали бы КЖД по европейским стандартам.



Только забыл,что это не даром,и нетолько за деньги. Потом военные базы придётся предоставить,всякую химию будут на нас проверять ..... .Киргизы молодцы,вовремя до них дошло.Удивляюсь почему некоторые мозгами тормозят,не учатся на чужих ошибках.