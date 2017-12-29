пэтриот Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО #8







Отправлено: - 11:10 Не хотите работать за 150000 ( квиток показывали) не работайте. Вас же силком в кандалах не тянут в шахту.

Больше на вымогательство похоже , заплати шантажисту один раз - будет всю жизнь доить. Договариваемся за одну цену , потом начинается - за это доплатите , за ,,то,, ( из истории моей стройки коттеджа). В итоге в два раза больше заплатил , чем договорились . Больше не хочу связываться . Идут они лесом