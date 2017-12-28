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§ NG.kz
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30966
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.
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Kairat stayer
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
кончайте свой гнилой либерализм. ЗАЧЕМ ТОГДА БОМБИЛИ ИГИЛ? Многие спецслужбы применяет зло в своей работе. Не устаете вы цитировать чужие глупости. Какой новый статус - подвижник. На каком форуме этот чел добился этого статуса?


Не богохульствуйте пожалуйста, Серафим Вырицкий (1866г.-1949г.) был святым человеком, заслуженно канонизирован в лике преподобных ...

Добрый
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Добрый человек, все зареганные будут, да и зла меньше будет, анонимным троллям

наивный "чукотский" мальчик.
p.s. сам то забыл уже как в личку зареганным гадости писал?

неверующий
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Не богохульствуйте

не оскорбляй моих чувств атеиста!

Kairat stayer
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
и наступит нурлыкун. общества всеобщей любви и уважения.
аплодисменты.


Объективную критику никто не отменяет, пожалуйста критикуй, только излагая достоверные факты, без всяких вымыслов и искажении. При всём моем уважении к тебе Житель севера, простые примеры приведу. Ранее был анонимный житель КСК, возможно и хороший человек, его личные качества не осуждаю. Так он в народных новостях постоянно выкладывал, типо, что то случилось, проехали автомобили экстренных служб (полиция, скорая помощь и.т.д.), и пару фотографии прилагал, отснятых издалека в сумерках. Люди в комментариях спрашивают, что случилось? Житель КСК отвечает, не знаю. Всем общий, тоже из КСК, житель тех краёв, выкладывает с приложением фото, машина застряла, впоследствии выясняется, что на участке ведутся ремонтные работы, проезд запрещён. Таких примеров можно привести множество. Также здесь сделали перепост, с приложением видео"Как дед вымогает свою зарплату с пистолетом", при этом не указано где происходит. Народ то, думает у нас в стране, нет выясняется вообще на Кубани произошло, кому то общественный резонанс нужен что ли? Люди то разные и преследуют различные цели, надо же отдавать отчет своим действиям, если стремимся к демократии хотим быть цивилизованными и свободными как Моше.

фатум
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:31
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый:
наивный "чукотский" мальчик.
p.s. сам то забыл уже как в личку зареганным гадости писал?


Вот это клевета, никогда не был реганным, пишу только под одним ником Kairat stayer.

1952/доктор СИЗО
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:41
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
вы, случайно не в мечети работаете священослужителем? Только они могут так монотонно и однообразно преподносить очевидные вещи?


Неувязочка вышла, походу вы тролль, Доктором Сизо знаком лично.

Kairat stayer
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неверующий:
не оскорбляй моих чувств атеиста!


Упаси Боже! Не в коем случае не оскорбляю, но Закон бумеранга и кару Божью никто не отменял, пока только анонимов отменили.

Memento mori
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:13
Комментарий удален модератором.

Исх. 20:7
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:17
Комментарий удален модератором.

DrDjekel лошпед
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:26
Комментарий удален модератором.

zas
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:26
Комментарий удален модератором.

Не аноним
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чет и не видно что запретили анонимов. За два дня их только прибавилось.

Директор Пляжа
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 29.12.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не аноним:
о запретили анонимов. За два дня их только прибавилось.

У школоты каникулы начались)
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Страница 8 из 9«1...6789»
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