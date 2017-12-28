Kairat stayer Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон #108







Отправлено: - 10:28 Цитата: житель севера:

и наступит нурлыкун. общества всеобщей любви и уважения.

аплодисменты.



Объективную критику никто не отменяет, пожалуйста критикуй, только излагая достоверные факты, без всяких вымыслов и искажении. При всём моем уважении к тебе Житель севера, простые примеры приведу. Ранее был анонимный житель КСК, возможно и хороший человек, его личные качества не осуждаю. Так он в народных новостях постоянно выкладывал, типо, что то случилось, проехали автомобили экстренных служб (полиция, скорая помощь и.т.д.), и пару фотографии прилагал, отснятых издалека в сумерках. Люди в комментариях спрашивают, что случилось? Житель КСК отвечает, не знаю. Всем общий, тоже из КСК, житель тех краёв, выкладывает с приложением фото, машина застряла, впоследствии выясняется, что на участке ведутся ремонтные работы, проезд запрещён. Таких примеров можно привести множество. Также здесь сделали перепост, с приложением видео"Как дед вымогает свою зарплату с пистолетом", при этом не указано где происходит. Народ то, думает у нас в стране, нет выясняется вообще на Кубани произошло, кому то общественный резонанс нужен что ли? Люди то разные и преследуют различные цели, надо же отдавать отчет своим действиям, если стремимся к демократии хотим быть цивилизованными и свободными как Моше.