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§ NG.kz
Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30966
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утренняя смена шахтеров Артемьевского рудника ВКО сегодня не вышла на работу. Люди просят изменить график работы и повысить заработную плату.
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§ самый умный
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 29.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошла волна
Профайл

Работаю на юге
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как люди живут в Кустанае на 60 тыс тенге?

костанаец
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю на юге:
Как люди живут в Кустанае на 60 тыс тенге?


и на тридцать живут.

Народный контроль
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:13
Комментарий удален модератором.

любитель правды
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:17
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что же, самосознание проснулось у людей))), за свои права всегда надо бороться. Мы же демократическое...государство??)))

§ 112
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
112


(Пользователи)
Сообщений: 8363
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Ну что же, самосознание проснулось у людей))), за свои права всегда надо бороться. М

Хех..
Тут даже боятся слово вставить, зарегистрироваться как положено, какое самосознание?
Какую нибудь тему обсудить, любую, под своим настоящим именем и фамилией не могут..
Профайл

пэтриот
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотите работать за 150000 ( квиток показывали) не работайте. Вас же силком в кандалах не тянут в шахту.
Больше на вымогательство похоже , заплати шантажисту один раз - будет всю жизнь доить. Договариваемся за одну цену , потом начинается - за это доплатите , за ,,то,, ( из истории моей стройки коттеджа). В итоге в два раза больше заплатил , чем договорились . Больше не хочу связываться . Идут они лесом

непонятливый
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
самосознание проснулось у людей

Ну нам-то внушают,что самое главное что нет войны у нас и мирное небо над головой :lol: А в какой-нибудь Франции поднимут в цене молоко на на 2 цента так сразу митинги и демонстрации на улице.. А у нас паспорт в 2 раза с НГ и нормально. Как будто бумага подорожала или ещё чего. Непонятно однако..

знаток
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:32
Комментарий удален модератором.

Шахтер
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

В шахтерских паселках нет другой работы мужикам. Женщины ваще без работы. Этим и пользуются работадатели , гребут не хило а на зарплате как всегда экономят.

Директор Пляжа
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Ты как всегда путаешь свою кормушку с чужой.
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