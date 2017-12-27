/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30966
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 декабря в 20 километрах от поселка Каскат, на территории охотничьего хозяйства, были обнаружены следы крови, а также протектора шин. Следы от автомашины привели ко двору дома в поселке Каскат.
Читать новость

гость
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 27.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все прям как с исмагуловым, только у него косули за ночь в баранов переобулись и не он это вовсе был

FOMA
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 27.12.17 - 22:21
Комментарий удален модератором.

точно
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а чем история с акимом Лисаковска закончилась??

гость
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
точно:
Кстати, а чем история с акимом Лисаковска закончилась??

первый камент читай

serg
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сидит на точке ровно ! ждёт когда вертолёты начнут выдавать !

Мнение
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное каждый раз как статья про браконьерство выходит уже догадываются что их будут вспоминать (рядом же верный оруженосец был Санчо Панса) ..майка на спине чуть вспотеет, но ничего главное что дальше и выше на них никто не жалуется

самсунг
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бедные животные, всегда осуждаю охотников которые убивают ради развлечения.

!
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 28.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
те чиновники с гнильцой они не только простому народу жить мешают, но и животным. Сначала с простых людей надо денег собрать чтобы ружья купить, все разрешения взять, машину хорошую, другие охотничьи принадлежности. И всё это только для того чтобы развлечь себя любимого, уставшего решать серьезные вопросы, а на самом деле просто подписывать бумаги которые для них уже сделали подчиненные.
P.s. Уставший от безделья чиновник это проблема для всех.

1952/доктор СИЗО
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 29.12.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самсунг:
бедные животные, всегда осуждаю охотников которые убивают ради развлечения.

дичь должна подаваться на стол охотников. Только на законной основе. Никто не устраивает скотомогильники для диких животных. Просто не читайте все подряд, если это вредно для вашей психики.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 249
Пользователей: 3
Всего: 252

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх