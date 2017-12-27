! Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном... #8







Отправлено: - 13:15 те чиновники с гнильцой они не только простому народу жить мешают, но и животным. Сначала с простых людей надо денег собрать чтобы ружья купить, все разрешения взять, машину хорошую, другие охотничьи принадлежности. И всё это только для того чтобы развлечь себя любимого, уставшего решать серьезные вопросы, а на самом деле просто подписывать бумаги которые для них уже сделали подчиненные.

P.s. Уставший от безделья чиновник это проблема для всех.