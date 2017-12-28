Серый волк Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу #59





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9277

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:38 Цитата: Обликоморале:

В центр города привозили черствый хлеб и крупу с червями. Выдавали под роспись.

Да вообще к двери Центрального гастронома на тросе была привязана огромная гиря, чтоб люди не могли попасть! Открыть дверь можно было только вдесятером! Коммунисты после этого сразу перевозили продукты в Бородинский. Очень много людей подавилось пробегая между двумя гастрономами. Говорят на перекрёстке Гоголя с Баймагамбетова толпа несущаяся купить выброшенные свиные копыта перевернула Экарус 23 маршрута. Люди в нем уже пробили абонементные талоны, и им пришлось два дня сидеть в автобусе, так как проехать по талону можно было не часто. Их так просто не давали.



За жильё люди платили в сберкассу страшно подумать по одной квитанции целых полтора или два рубля! Это целых полкило докторской колбасы, сделанной из докторов во вторую смену или из плохих студенток медучилища на Баймагамбетова в первую. Или целых 50 стаканов газировки с сиропом в автомате газ воды. Или страшно подумать 12-15 стаканчиков коммунистического мороженого по 13 копеек!



По городу ходили злые одинаковые автобусы по абонементам. Абонементы только говорилось, что стоили 5 копеек. Купить их было невозможно! Выдавали только ветеранам. В автобусах нужно было их компостировать вместе с партбилетом. У тех, у кого не было талонов- ездили зайцем. Контролёры из НКВД сурово проверяли автобусы. Их Икарусов ссылали в Иркутск, из ЛИАЗов на Ленские прииски. Больше никто этих людей невидел никогда! Когда умер дедушка и не стало талонов, сначала исчез Папа, затем Мама, потом бабушку повязали за попытку вынести шоколадку из военного городка, и я остался один дома!

Однажды возвращаясь из Игровых автоматов решил съездить в Горбаню помыться, так как горячая вода ничего не стоила но давалась только членам партии. На остановке Драмтеатр 55 бомжей и беспризорников с криками Слава КПСС отобрали последние талоны на автобус.

Кошелёк не взяли - только талоны как самое ценное.

В автобусе меня повязали и как малолетнего отправили копать Канала Москва-Волга, с берегов которого вам пишу, в ночных перерывах копания.

Мимо проплывают в кремль битком набитые теплоходы нквдшников и тушенки.

Не знаю сколько я ещё смогу копать! Спасите меня! Хочу домой, и чтоб акимат был везде!



