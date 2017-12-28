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§ NG.kz
Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и Тойотой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае на пересечении Гагарина и Бородина. Как я понял, автобус шел по главной в сторону мостов. Тойота шла со стороны "Особы" по Бородина. Светофор не работал, когда я проезжал. Видео прилагается.
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оператор
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...




Отправлено: 28.12.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох уж эти операторы с вертикальным видео...

)))
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...




Отправлено: 28.12.17 - 17:11
Комментарий удален модератором.

!
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...




Отправлено: 28.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))

§ Моше
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4390
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина тут - весьма сакральна. Это потому, что улицы эти не переименованы - и светофоры там поэтому не работают, и дтп происходят.
Профайл

знаток
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...




Отправлено: 28.12.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Это потому, что улицы эти не переименова
бородина - 19 августа,
гагарина - мельничная, че те еще надо?

Народный контроль
Re: Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и...




Отправлено: 28.12.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
Это потому, что улицы эти не переименова
бородина - 19 августа,
гагарина - мельничная, че те еще надо?

Ему то откуда это ведомо? Он выполняет свою работу за печеньку!
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