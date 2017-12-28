У6 Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество... #8







Отправлено: - 23:14 Сначала мы были нищими, потом нас обокрали. В 2007 году новый тойота фортюнер с доставкой из эмират до кз обходился в 28 000$, на то время примерно 3 500 000 тнг. А сейчас?? 10 лет спустя, какая цена за этот фортюнер? В тенге больше 10 лямов! Зп и доходы населения остались те же а вот теньгушка за 10 лет просто обесценилась, за 3 ляма только равон брать сейчас. Теперь представим ситуацию через 10 лет. 2027 год. Равон будеть стоять в салоне от 10 лямов тнг а фортюнер от 30 млн. Тнг. Такая вот закономерность, печаль....