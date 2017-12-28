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§ NG.kz
Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество старых машин - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщается, количество автомобилей в республике за год выросло на 61,5 тысячи единиц, однако это увеличение обусловлено ростом числа старых авто.
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самсунг
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я слышал сделают окно что бы переоформить машины с РФ учётом на КЗ учёт кто не успел оформить. кто слышал тоже?

Гость
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарконтролевна, 122й и прочие, давайте начинайте чесать про причины.

* 112
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего там стоимость бензина не нанесла, попробуйте погонять в конце рабочего дня, сплошные тачилы..
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77
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слухи. Ничего не будет. В колесах вроде статья была. Там можно найти.

§ KOS77
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основная причина подорожания новых авто в "лохотроне", под названием "утилизация". Нужно отменить утильпоборы для физ. лиц и машины сразу почти на лям доступней станут людям.
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Гуру
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему такие разночтения, здесь на форуме многие пишут, что народ у нас живёт очень богато и все ездят сплошь на новых иномарках :-P

§ Моше
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4390
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.12.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гуру:
народ у нас живёт очень богато и все ездят сплошь на новых иномарках

C каких это пор бюджетные говномобили типа нюндай-солярис/акцент, киа-риа и равон-нексиа стали признаком богатства? Хоть и новые - это говно, в развитых странах расчитанное на 3-5 лет, аки расходный предмет быта, чуть выше носков с трусами по статусу в быту.
Правда, там покатались и выкинули, а тут за них человек еще 5 лет расплачиваться будет, отдавая половину зарплаты.
Бохато, бохато, ниче не скажешь...

[Исправлено: Моше, 28.12.2017 - 22:10]
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У6
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала мы были нищими, потом нас обокрали. В 2007 году новый тойота фортюнер с доставкой из эмират до кз обходился в 28 000$, на то время примерно 3 500 000 тнг. А сейчас?? 10 лет спустя, какая цена за этот фортюнер? В тенге больше 10 лямов! Зп и доходы населения остались те же а вот теньгушка за 10 лет просто обесценилась, за 3 ляма только равон брать сейчас. Теперь представим ситуацию через 10 лет. 2027 год. Равон будеть стоять в салоне от 10 лямов тнг а фортюнер от 30 млн. Тнг. Такая вот закономерность, печаль....

Читатель 1
Re: Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество...




Отправлено: 28.12.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот статистика...реальная))) про "средние зарплаты по району"
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