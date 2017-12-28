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§ NG.kz
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.
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§ Медный
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1568
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.12.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
программа дискредитаций действующей власти Казахстана

наши власти и сами справляются на 5+
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Милославский
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

если рега по смс, то заполняешь соответствующие поля :фио, дата рождения, пол и т.д., далее пишешь Джеймс Бонд , родился тогда то, пол:м, указываешь номер телефона, на который потом придет смс, для подтверждения рег. данных, если симка зарегана на твое реальное имя, то впоследствии за плохое поведение к тебе под утро постучат в дверь!
Так понятно??? :lol:

§ Житель Солнца
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 28.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ уйдет в РФ? )))
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ваще
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Вы попробуйте написать на других новостных сайтах нашего города - там уже давно такая модерация, что вообще нереально что-то озвучить, даже если комментарий по теме.


зайди на ленту ру например, и почитай комментарии.только не пугайся.
форум нг- это форум благородных девиц, по сравнению с ним,с разделением по классам.
то есть слово жопа одним можно говорить , другим запрещено.

§ Валентин
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7225
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот не понимаю - в социальных сетях регистрироваться с помощью сотовых телефонов - это ничего, а как комментарий написать - всё пропало? Ну будет редакция знать мой номер - ничего страшного в этом не вижу.


Да не в этом ведь проблема.

Непонятно, как должно заключаться и расторгаться упомянутое соглашение с пользователем.
Непонятно, становится ли владелец ресурса оператором персональных данных, и что ему с ними делать.
Непонятно, что делать если учётная запись на ресурсе скомпрометирована.

Много чего ещё.
Куда проще комментарии просто отключить.
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§ Валентин
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7225
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
А для редакции плюс . Модератор не будет нужен ,так как пользователь отвечает за свой комментарий и может писать все ,что угодно ))) Так как хозяин сайта не несет ответственность за пользователя.


Это не так.
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Добрый
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Куда проще комментарии просто отключить

предлагаю ввести на форуме возможность писать комментарии только зареганым и добавить систему рейтинга. У кого выше рейтинг- у того больше прав, которые дают возможность банить оппонента с более низким рейтингом. Рейтинг можно увеличивать количеством комментов или монетезированием, то есть перечислив определенную сумму на свои рег данные, чем выше сумма- тем выше рейтинг. НГ получит дополнительные $ в свой бюджет, на форуме веселуха начнется))))

Добрый
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон




Отправлено: 28.12.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только прошу учесть, моя идея не бесплатная! :lol:

* 112
Re: Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый:
то есть перечислив определенную сумму на

Что то вроде этого я раньше предлагал..
Не поддержали..
Уважаемые не те кто платит, а тот кто Свой..
Что то я предлагал выкупать свой бан например еще..
Даавно это было..
Но..
Кумовство не только где то "там", оно повсюду..
Ни на кого не намекаю конечно..
Профайл
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