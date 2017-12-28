Цитата: Victor Yang:

Вот не понимаю - в социальных сетях регистрироваться с помощью сотовых телефонов - это ничего, а как комментарий написать - всё пропало? Ну будет редакция знать мой номер - ничего страшного в этом не вижу.



Да не в этом ведь проблема.



Непонятно, как должно заключаться и расторгаться упомянутое соглашение с пользователем.

Непонятно, становится ли владелец ресурса оператором персональных данных, и что ему с ними делать.

Непонятно, что делать если учётная запись на ресурсе скомпрометирована.



Много чего ещё.

Куда проще комментарии просто отключить.