NG.kz Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и Тойотой



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:59 В Костанае на пересечении Гагарина и Бородина. Как я понял, автобус шел по главной в сторону мостов. Тойота шла со стороны "Особы" по Бородина. Светофор не работал, когда я проезжал. Видео прилагается.

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