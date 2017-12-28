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≡ И карнавальные маски по кругу, по кругу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
И карнавальные маски по кругу, по кругу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». Очередной выпуск - о том, как в разные времена встречали Новый год, отдыхали на каникулах.
Читать статью

для тех кто прав и иже..
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среднее специальное учебное заведение (ссуз) — профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, училища (медицинские, педагогические, ветеринарные, юридические)), где даётся средний (между школой, ПТУ и вузом) уровень профессионального образования и совокупность различных специальностей на базе основного общего (с получением среднего (полного) общего образования) и на базе среднего (полного) общего образования.
а так то да, таксист прав 100%, даже правее вики

zas
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пургомет:

на Баймагамбетова тоже медУЧИЛИЩЕ.
сразу

Смешной ты..
И там по твоему мнению готовили учителей??
Ты што там перед Новым Годом съел?
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дополнение
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время существовало среднее специальное образование, которое можно было получить в техникумах, а также в некоторых училищах (например, медицинское училище, педагогическое училище, ветеринарное училище, юридическое училище).

Не следует путать с профессионально-техническими училищами (ПТУ), в которых получали начальное профессиональное образование
В постсоветское время часть техникумов переименована в колледжи. В настоящее время среднее профессиональное образование может быть получено в техникумах и колледжах

>>>>Среднее профессиональное образование <<<<< Яндекс в помощь

* 112
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Марик, ты прав 100% педучилище сейчас - колледж. У нас

Видишь, а многие новоявленные граждане вообще этого не знают..
Я учился в строительном технаре, тогда как было еще училище такое же рядом, сейчас то училище наверно тоже колледж, но не технарь отнюдь..
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* 112
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 16:08
Комментарий удален модератором.
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обморок и мама
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 16:09
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8350
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественно..
Конечно прав потому что жил в то время и не читал тогда Ютьюба..
Сейчас то конечно все умные стали. Гуглят..
Не надо то смешивать, гугол и жизнь и тем более учебу там, самому не отучившись в то время..
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§ Обликоморале
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4234
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Цитата:
Канат:

В СССР в магазинах не было ни чего... В центр города привозили черствый хлеб и крупу с червями. Выдавали под роспись. С фургоном еды всегда приезжал батальон нквдшников с пулемётами Максим, чтобы пресекать беспорядки или просто пострелять в зазевавшихся людей. А сами тушёнку жрали при этом.
Докторскую колбасу делали из докторов - диссидентов!
А "краковскую" из оккупированных СССР поляков.
и я помню, пока мои родители не прокричат: "Слава КПСС" - воду в краны не подавали ...я им в этом тоже помогал - кричал, что экономика должна быть экономной ...благодаря чему, мы имели возможность помыться, раз в неделю, а то и две.
Помню привозили в садик родители, а сами на рабство за талонами. В садике краюху хлеба и компот еле светлый из чернослива - вся еда за день. Игрушки были к полу цепями прибиты и на них маркировка стояла "сделано в России, 1913 год".
А ещё нас в школах заставляли анализы приносить.Наверно для изучения кто из нас по состоянию здоровья сильнее. Чтоб в пионерлагеря отправлять.
Как выжили, не знаю.
А на Новый Год, на столе была килька в томатном соусе, плавленный сырок дружба и море самогонки. Зато весело.
Иногда мне доставались кожурки от мандаринов, вот.
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ТАНОМИ
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В СССР в магазинах не было ни чего... В центр города привозили черствый хлеб и крупу с червями. Выдавали под роспись. С фургоном еды всегда приезжал батальон нквдшников с пулемётами Максим, чтобы пресекать беспорядки или просто пострелять в зазевавшихся людей. А сами тушёнку жрали при этом.
Докторскую колбасу делали из докторов - диссидентов!
А "краковскую" из оккупированных СССР поляков.


БРАВО!!!

Кали
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу




Отправлено: 28.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
В СССР в магазинах не было ни чего... В центр города привозили черствый хлеб и крупу с червями. Выдавали под роспись. С фургоном еды всегда приезжал батальон нквдшников с пулемётами Максим, чтобы пресекать беспорядки или просто пострелять в зазевавшихся людей. А сами тушёнку жрали при этом.
Докторскую колбасу делали из докторов - диссидентов!
А "краковскую" из оккупированных СССР поляков.


БРАВО!!!

То что в магазинах ничего не было он прав на 100%, крупа была по талончикам, правда не весь ассортимент круп "выкидывали" на счет хлеба выдавали по одной булке наруки, помню был в челябинске 1988 году в командировке, там давали по одной булке только по прописке, на счет жрали тушенку то же верно, ее жрала партнаменклатура и людей распределяющих продукты, на счет энкеведешников конечно загнул но когда выбрасывали продукты или спиртное дежурил усилены наряд милиции, помню то же в челябинске, ленинский район, перед новым годом привезли вино агдам, так там милицейский уазик перевернули, машина с вином хотела уехать что бы не возбуждать народ так ей колеса проколи, но вино разобрали, вино давали без сдачи по две бутылки на руки, да сдачу ни кто и не требовал так как сзади стояла толпа жаждущих мужиков, сразу отходя в сторону некоторые с горла начинали пить свою добычу.

§ Медный
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1568
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ага,дрались за эту импортную одежду на крыльце ЦУМа со стороны пр.Абая! А дрались по настоящему!

Думаю это характеризует ваш уровень развития :-)
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§ Валентин
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7225
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Докторскую колбасу делали из докторов - диссидентов!


Известный факт, освящённый ещё Солжениценым!
Их отвозили в КГБ в фургонах с надписью "ХЛЕБ", спускали в подвал, где были установлены огромные мясорубки, и... дальше не могу писать, трясутся руки...
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§ Медный
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1568
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тоже зайчик там..

а лицо воспитательницы ты по что исписал? поршивец :-(

[Исправлено: Медный, 28.12.2017 - 21:52]
Профайл

§ Серый волк
Re: И карнавальные маски по кругу, по кругу
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9277
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.12.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В центр города привозили черствый хлеб и крупу с червями. Выдавали под роспись.

Да вообще к двери Центрального гастронома на тросе была привязана огромная гиря, чтоб люди не могли попасть! Открыть дверь можно было только вдесятером! Коммунисты после этого сразу перевозили продукты в Бородинский. Очень много людей подавилось пробегая между двумя гастрономами. Говорят на перекрёстке Гоголя с Баймагамбетова толпа несущаяся купить выброшенные свиные копыта перевернула Экарус 23 маршрута. Люди в нем уже пробили абонементные талоны, и им пришлось два дня сидеть в автобусе, так как проехать по талону можно было не часто. Их так просто не давали.

За жильё люди платили в сберкассу страшно подумать по одной квитанции целых полтора или два рубля! Это целых полкило докторской колбасы, сделанной из докторов во вторую смену или из плохих студенток медучилища на Баймагамбетова в первую. Или целых 50 стаканов газировки с сиропом в автомате газ воды. Или страшно подумать 12-15 стаканчиков коммунистического мороженого по 13 копеек!

По городу ходили злые одинаковые автобусы по абонементам. Абонементы только говорилось, что стоили 5 копеек. Купить их было невозможно! Выдавали только ветеранам. В автобусах нужно было их компостировать вместе с партбилетом. У тех, у кого не было талонов- ездили зайцем. Контролёры из НКВД сурово проверяли автобусы. Их Икарусов ссылали в Иркутск, из ЛИАЗов на Ленские прииски. Больше никто этих людей невидел никогда! Когда умер дедушка и не стало талонов, сначала исчез Папа, затем Мама, потом бабушку повязали за попытку вынести шоколадку из военного городка, и я остался один дома!
Однажды возвращаясь из Игровых автоматов решил съездить в Горбаню помыться, так как горячая вода ничего не стоила но давалась только членам партии. На остановке Драмтеатр 55 бомжей и беспризорников с криками Слава КПСС отобрали последние талоны на автобус.
Кошелёк не взяли - только талоны как самое ценное.
В автобусе меня повязали и как малолетнего отправили копать Канала Москва-Волга, с берегов которого вам пишу, в ночных перерывах копания.
Мимо проплывают в кремль битком набитые теплоходы нквдшников и тушенки.
Не знаю сколько я ещё смогу копать! Спасите меня! Хочу домой, и чтоб акимат был везде!

:lol:
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