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§ NG.kz
В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации потерпевшим
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершившие уголовные преступления люди, помимо выплаты компенсации пострадавшим, будут отчислять деньги в специальный фонд. Министр финансов Бахыт Султанов представил депутатам Сената законопроект "О фонде компенсации потерпевшим".
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иксперд
Re: В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации...




Отправлено: 28.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неофициально будут признаны потерпевшими (соответственно и получающим эту мзду) амнистированные акимчики и иже с ними...

Учунбечище
Re: В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации...




Отправлено: 28.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
люди, которым причинён тяжкий вред здоровью и если их заразили ВИЧ или СПИДом

То есть, если оторвет руки/ноги или заболеешь ВИЧ - одинаково? Заплотят?
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