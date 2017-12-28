Учунбечище Re: В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации... #2







Отправлено: - 23:33 Цитата: люди, которым причинён тяжкий вред здоровью и если их заразили ВИЧ или СПИДом

То есть, если оторвет руки/ноги или заболеешь ВИЧ - одинаково? Заплотят?