/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ И снова пара слов об образовании		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 30 из 30«1...282930
§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
Читать новость

Маркс
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А то что на свете бывают родители, любящие саоих детей - он поймет лишь когда вырастет.

С г-ном Бывалым все понятно. Это же просто любовь к СССР заставляет его так обижаться на исчезнувшую страну. Это сродни тому, когда мать или отец бросают ребенка в детстве и тот потом долго не может их простить. Лишь повзрослев понимает, что родители это все-таки родители, просто жизнь так сложилась. Так и Бывалый, он когда-то очень любил СССР, но когда страна развалилась, он посчитал себя брошенным, как будто Родина не успела дать ему чего-то важного, что он хотел взять у нее.

Примерно такое же чувство обиды возникает у эмигрантов, хотя они и уезжают сами, но все равно считают, что Родина заставила их сменить место жительства. Поэтому они считают себя вынужденными страдальцами и вовсю костерят и принижают те места, из которых они уехали, пытаясь успокоить себя и оправдать свой переезд.

Ничего страшного, г-н Бывалый, повзрослев вы все поймете, жизнь есть жизнь. Значит так надо было, чтобы СССР распался, чтобы возродиться в СССР-2, который будет крепче стоять на ногах и в котором образование будет на таком уровне, что никакие капиталисты не смогут втюхать нам яркие бусы взамен истинных ценностей.

§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Еще раз.В сша живут люди сугубо прагматичные.

Как Вы лихо однако за всю страну то определили, кто есть кто? :lol:

Теперь немного самокритики :-P Цитата:
Бывалый:
Но до тех у кого вата в голове вместо мозгов это никогда не дойдет.

Да образование Вам точно не в пользу пошло :-x
Цитата:
Бывалый:
Давайте покажите же нам что у них тоже рухнула ракета со спутниками на борту.Вы ведь именно это утверждали.)))))))))))))

Где :-x ? Что то Вас опять понесло. Я лишь писал, что у них тоже уже пару аварий было (неудачных запусков), годами ранее. Если говорить об отрасли и странах, так давайте всю статистику, слабо?
Ваш хвалённый Falcon 9 вообще существует с 2010 года или что то типа того, во всяком случае первые единичные запуски имеют начало с 2010 года. Не зря же Рогозин им батуты предлагал :lol: Или Вы и с этим спорить будете? Ну Флаг в руки.
8-)

[Исправлено: elektron, 28.12.2017 - 06:08]
Профайл

§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Персонаж пишущий здесь под ником бывалый прекрасный пример того, как лютая ненависть (см. пионерская комната, древко флага, горн, нетрадиционное их использование) формирует безусловный рефлекс, выключающий мозг напрочь :)

Да ещё вчера надеялся, что не так. Но сегодня не могу не согласиться :lol:
Профайл

Кайрат
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Где ? Что то Вас опять понесло. Я лишь писал, что у них тоже уже пару аварий было (неудачных запусков), годами ранее. Если говорить об отрасли и странах, так давайте всю статистику, слабо?
Ваш хвалённый Falcon 9 вообще существует с 2010 года или что то типа того, во всяком случае первые единичные запуски имеют начало с 2010 года. Не зря же Рогозин им батуты предлагал Или Вы и с этим спорить будете? Ну Флаг в руки.

что ты так за какие то ракеты так распаляешся? мне и тебе совершено без разницы сколько раз запустят ракеты ты какую нибудь пользу от этого имеешь тем более и к тем и этим ракетам отношение уже не имеешь.

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Сегодня, к примеру, активно продвигается идея, что земля плоская,

ну конечно круглая!
Земля покрыта прозрачным куполом, над которым вращаются солнце и луна, как точечные светильники, это обеспечивает смену дня и ночи
Все фотографии из космоса – это, обработанные в фотошопе или других программах, подделки. Космические корабли и прочие приспособления сделаны из картона и фанеры, все путешествия в космос сняты по вымышленным сценариям на земле.
Господствующая точка зрения о шарообразности земли – лишь заговор, спонсируемый масонами с целью скрыть правду от всего населения планеты.
Все, кто знает правду: ученые, сотрудники НАСА, астронавты финансируются масонами и тоже являются участниками заговора.

жгун
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
С г-ном Бывалым

давай-ка я угадаю пропущенные буквы: О В. Угадал?

а ты знатный тролль)))

§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат:
что ты так за какие то ракеты так распаляешся?

Согласен, и в прямь, чего это я? :lol: :lol: ;-)
Профайл

Маркс
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жгун:
давай-ка я угадаю пропущенные буквы: О В. Угадал?
а ты знатный тролль)))

Некоторые способны увидеть черную кошку в темной комнате, даже если ее там нет, но это говорит лишь об воспалении разума, требующего немедленной консультации специалиста или длительной релаксации с применением психофизических пыток.

жгун
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Некоторые способны увидеть черную кошку в темной комнате

незаурядными способностями обладаешь однако :lol:

§ drakon
Re: И снова пара слов об образовании
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12969
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.12.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Земля покрыта прозрачным куполом,


Астану же обещали куполом - накрыть.
А покрыли сферой... :lol: :-o
Профайл
Ответить 
Страница 30 из 30«1...282930
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 2
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх