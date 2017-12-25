|Цитата:
elektron:
Где ? Что то Вас опять понесло. Я лишь писал, что у них тоже уже пару аварий было (неудачных запусков), годами ранее. Если говорить об отрасли и странах, так давайте всю статистику, слабо?
Ваш хвалённый Falcon 9 вообще существует с 2010 года или что то типа того, во всяком случае первые единичные запуски имеют начало с 2010 года. Не зря же Рогозин им батуты предлагал Или Вы и с этим спорить будете? Ну Флаг в руки.
что ты так за какие то ракеты так распаляешся? мне и тебе совершено без разницы сколько раз запустят ракеты ты какую нибудь пользу от этого имеешь тем более и к тем и этим ракетам отношение уже не имеешь.