Цитата: Бывалый:

Еще раз.В сша живут люди сугубо прагматичные.

Как Вы лихо однако за всю страну то определили, кто есть кто?



Теперь немного самокритики Цитата: Бывалый:

Но до тех у кого вата в голове вместо мозгов это никогда не дойдет.

Да образование Вам точно не в пользу пошло

Цитата: Бывалый:

Давайте покажите же нам что у них тоже рухнула ракета со спутниками на борту.Вы ведь именно это утверждали.)))))))))))))

Где ? Что то Вас опять понесло. Я лишь писал, что у них тоже уже пару аварий было (неудачных запусков), годами ранее. Если говорить об отрасли и странах, так давайте всю статистику, слабо?

Ваш хвалённый Falcon 9 вообще существует с 2010 года или что то типа того, во всяком случае первые единичные запуски имеют начало с 2010 года. Не зря же Рогозин им батуты предлагал Или Вы и с этим спорить будете? Ну Флаг в руки.





[Исправлено: elektron, 28.12.2017 - 06:08]