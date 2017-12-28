Сэм Re: Имена, дороги и понты - наше все #1







Отправлено: - 07:21 Читая приходишь к выводу, что кто то старается чтобы именно этот подрядчик хорошенько заработал или покровительствуют тому кто такие вот бордюры поставляет в Костанай. В любом случае, данный вопрос всплывет, интересная позиция у тех кто контролирует этот процесс. Видно не по зубам орешки, поэтому как улитки, голову спрятали и тихо сидят что бы их не трогали, типа я это не я и хата не моя. НГ отправьте все свои статьи и все что вам известно новому Генеральному Прокурору, ему сейчас как раз нужны такие дела. Кризис, все кричат в бюджете нет денег, а тут то надо покрасить, то еще что-нибудь, очевидно что бабки из кармана государства потягивают и по ходу в наглую. Прям таки АБЗ спит и переживает за то что где то в городе бардюр развалился. Сказки для детей.