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§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
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Сэм
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читая приходишь к выводу, что кто то старается чтобы именно этот подрядчик хорошенько заработал или покровительствуют тому кто такие вот бордюры поставляет в Костанай. В любом случае, данный вопрос всплывет, интересная позиция у тех кто контролирует этот процесс. Видно не по зубам орешки, поэтому как улитки, голову спрятали и тихо сидят что бы их не трогали, типа я это не я и хата не моя. НГ отправьте все свои статьи и все что вам известно новому Генеральному Прокурору, ему сейчас как раз нужны такие дела. Кризис, все кричат в бюджете нет денег, а тут то надо покрасить, то еще что-нибудь, очевидно что бабки из кармана государства потягивают и по ходу в наглую. Прям таки АБЗ спит и переживает за то что где то в городе бардюр развалился. Сказки для детей.

Читатель 1
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 28.12.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь строительный и дорожный ажиотаж "шит белыми нитками", кто "в теме" прекрасно всё понимает и знает))) но молчит!

Народный контроль
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 28.12.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё нормально! Раз скрипят зубами тролли,значить мы на правильном пути! Алга Казахстан!

§ Victor Yang
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10066
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Раз скрипят зубами тролли,значить мы на правильном пути!

Вызвать скрип зубов - это цель?
Профайл

пэтриот
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 28.12.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджина ,,любимая,, тема. Тут никто его не обойдет, ещё и фото выставит. Талант редкостный
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