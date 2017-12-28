NG.kz «Я и моя машина». Настя «Загадай желание»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30956

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:29 В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.

Читать статью



