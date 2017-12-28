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§ NG.kz
«Я и моя машина». Настя «Загадай желание»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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зу
Re: «Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клевая! Улыбчивая! Жизнерадостная! Настя, удачи вам на дорогах!

Работа
Re: «Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надоедат сутками в машине ездить? Один день ездить, второй день высыпаться, никакого отдыха?

Уася
Re: «Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она уже в команде НГ что ли?! Постоянно ее фотки номер через номер. Завязывайте ребята!!!

Народный контроль
Re: «Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слезь с машины! Капот продавишь! Сутками ездит? Наказать немедленно работодателя! Завтра случится ДТП со смертельным исходом по вине не отдохнувшего водителя,кто понесёт ответственность?

Гость
«Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 11:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Я и моя машина». Настя «Загадай желание»




Отправлено: 28.12.17 - 11:15
Комментарий проходит проверку.
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