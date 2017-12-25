Цитата: Серый волк:

тема реальная и вообще я за то, чтоб тема "образование" была постоянкой в форуме.

согласна. Вообще-то, если смотреть здраво, это в принципе актуальная тема всегда. И я тут не как учитель говорю, а как рядовой гражданин. Образование народа тесно взаимосвязано с развитием государства. Раньше считались стратегические организации - почта, телефон,жд ... Дедушка Ленин не зря посылал захватывать подобные предприятия - перехват власти ))) Так и эта сфера.

Я так думаю, если страна хочет развития и прогресса - то образование должно быть чем-то стратегическим (не знаю как правильнее обозвать)! В эту сферу нельзя пускать кого-то "левого", что собственно и было , к сожалению, сделано.

Который год происходит понижение уровня образованности, грамотности.

Пусть в мой адрес чего угодно говорят, но я считаю, что советская школа дала мне хорошую базу знаний. Сегодняшний выпускник не чета советскому. Сегодняшние программы в разы проигрывают советским!!! Все "новшества" в образовании почему-то не двигают вперёд, а вызывают лишь негатив и понижение уровня к "плинтусу". Причем этот негатив уже не от учителей (их давно не слышат) идет, а от родителей. Копните знания ученика чуть глубже и он сдуется! Все поверхностное! Конечная цель: сдать ЕНТ! сдать тестирование!

Знаю,что грамотные репетиторы (мои коллеги в том числе) пользуются советскими учебниками, где доступно понятно, соответственно возрасту ребенка дан материал. Про трехязычие в преподавании предметов -это отдельная песня!!!! Уже предлагают, чтобы школа сама выбирала какой предмет будет вестись на английском.

Кто продвигает подобные "новшества"?

Сегодня,ребенка перед классом родители ведут к репетиторам, в студии, в кпп, где детей натаскивают - учат читать, писать , читать. Это дети 5 лет (в среднем) - для них это сложно!!! Этого быть не должно! Это все в 1 классе делается. А еще им в тех же КПП и мини-центрах домой дают задания - категорически запрещено!!! А в итоге получаем - ребенок не хочет идти в школу, даже не побывав еще там. Что и было у моей племянницы - в 1 класс с криками и истериками пошла. Это нормально?

Наличие интернета, википедий и т.д. - и что? У человека формируется устойчивая мысль: если мне что-то надо узнать - зайду в интернет и найду. Нашел, прочитал - забыл. Хорошо, если еще прочитает правдивую информацию. Я обычно Задорнова вспоминаю с его ориентиром в лесу: навигатор им в помощь - ну-ну. А если из области домыслов и чьих-то бредовых идей попадется? Сегодня, к примеру, активно продвигается идея, что земля плоская, куча доказательств, причем весьма убедительных. И оказывается уже масса людей уверовавших в это! Даже те, кто стойко знал что земля круглая начинает сомневаться. Это нормально?

Про натаскивания оценок - даже не хочется вести речь. Мы сами себя обманываем. Зачем? Нам нужно общество безграмотных? А что оно полезного для государства сделает? Смешно, но известнейший писатель граф !!! Лев Толстой создал школу для детей своих же крепостных! Сам же учил их, сам учебники создавал. Дурак он, что ли был - зачем ему грамотные крепостные были нужны? Вот не могу понять до сих пор.



Цитата: Серый волк:

Для нашего города потеря образовательного уровня - будет катастрофой.

Это для всех катастрофа. Начнется с одного города, а закончится государством.

Цитата: Серый волк:

Прекратилось доминирование образованных людей - город становится медленно вымирающим трупом.

И границы здесь не при чём, и национальности.

не всеми это осознается. Элементарно в пределах форума видим мнения по вопросам на эту тему ....