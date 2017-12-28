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§ NG.kz
Подорожает ли бензин в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году ситуация с бензином вышла из-под контроля: с 10 сентября цены на АИ-92 резко пошли вверх и одновременно на некоторых казахстанских АЗС перешли на отпуск топлива по талонам вследствие образовавшегося дефицита.
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гость
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кде вы видели 159 в декабре? эталон 162, мунай 164

Гость
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что все время на Россию оглядываться. У них акцизы на бензин в несколько раз (в 5-6 раз) выше, чем у нас. Отсюда вопрос, если акциз останется неизменным, кого в итоге будет кормить конечный потребитель в Казахстане, когда цены сравняют с российскими? Этих, так называемых, головотяпов?

я
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас деньги не только в долларах нужно держать но и на бензине можно поднять .

§ vbn
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 28.12.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи! Товарищи, всех вас интересует вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?" Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие . Но стоит только нам взять телескоп, и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно.
Профайл

Народный контроль
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько бы не дорожал бензин,на дорогах не протолкнуться. Значить есть покупательская способность у людей! А машины какие?! По кубикам не меньше 2.5! Было бы так накладно покупали бы как на западе, экономичные машины.

самсунг
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я согласен если качество бензина будет качественное, то и расход будет меньше , тогда да повышение оправдано.

Бензонасос
Re: Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Август 2018 г. Цена бенза будет 200 тенге.

Гость
Подорожает ли бензин в 2018 году




Отправлено: 28.12.17 - 11:17
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