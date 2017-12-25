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§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
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краснею
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы даже не краснеете когда передергиваете.

хмм...© краснеть при этом обязательно? спасибо за совет :oops:

§ Алиса
Re: И снова пара слов об образовании
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ППЦ! Народ понесло - почти 30 страниц натрещали!))) Во где актуальность проблемы прослеживается)))
Профайл

;-)
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Дыг тут народ нервный. По буковам читать заставляет всех :lol:
С пионерским флажком в одном месте, ну или что то типа того ;-)

§ Серый волк
Re: И снова пара слов об образовании
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9276
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.12.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ППЦ! Народ понесло - почти 30 страниц натрещали!))) Во где актуальность проблемы прослеживается)))

Алиса!! Автор просто чудесный тролль, поднявший тридцатку страниц! :lol: :lol: :lol:
Причём самая фишка, что "пара слов"!
Не читал конечно, но так раз заглянул и вижу астаниский шнырь простынякин строгает потеет в этой теме.
Попутно даже вбуравил их педиковую шнырёвскую песню про немецкие ракетные двиглы в советских ракетах! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Хотя тема реальная и вообще я за то, чтоб тема "образование" была постоянкой в форуме.
Это заставит о нем думать!
Для нашего города потеря образовательного уровня - будет катастрофой.
Это хорошо заметно по приезжим. Это ещё больше скажется.
Это необходимая вещь.
По той простой причине, что все без исключения города северов, любых, могут жить только за счёт качественных голов.
Это и Питера касается и Североморска, Норильска и Кустаная.
Прекратилось доминирование образованных людей - город становится медленно вымирающим трупом.
И границы здесь не при чём, и национальности. Грамотные люди не делятся на национальности.
Дальше сами доведёте смысл до истины. Или наоборот :lol:
Профайл

жгун упоротый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывалый, сегодня ты не оправдал моих надежд)))))
надеюсь завтра исправишься,
а пока тренируйся в д̶н̶и̶щ̶е̶ своих одноклассниках гыгык

03
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Для нашего города потеря образовательного уровня - будет катастрофой.
Это хорошо заметно по приезжим. Это ещё больше скажется.
Это необходимая вещь.

походу кто-то точно приезжий, причем клинически :-x

§ Алиса
Re: И снова пара слов об образовании
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
тема реальная и вообще я за то, чтоб тема "образование" была постоянкой в форуме.

согласна. Вообще-то, если смотреть здраво, это в принципе актуальная тема всегда. И я тут не как учитель говорю, а как рядовой гражданин. Образование народа тесно взаимосвязано с развитием государства. Раньше считались стратегические организации - почта, телефон,жд ... Дедушка Ленин не зря посылал захватывать подобные предприятия - перехват власти ))) Так и эта сфера.
Я так думаю, если страна хочет развития и прогресса - то образование должно быть чем-то стратегическим (не знаю как правильнее обозвать)! В эту сферу нельзя пускать кого-то "левого", что собственно и было , к сожалению, сделано.
Который год происходит понижение уровня образованности, грамотности.
Пусть в мой адрес чего угодно говорят, но я считаю, что советская школа дала мне хорошую базу знаний. Сегодняшний выпускник не чета советскому. Сегодняшние программы в разы проигрывают советским!!! Все "новшества" в образовании почему-то не двигают вперёд, а вызывают лишь негатив и понижение уровня к "плинтусу". Причем этот негатив уже не от учителей (их давно не слышат) идет, а от родителей. Копните знания ученика чуть глубже и он сдуется! Все поверхностное! Конечная цель: сдать ЕНТ! сдать тестирование!
Знаю,что грамотные репетиторы (мои коллеги в том числе) пользуются советскими учебниками, где доступно понятно, соответственно возрасту ребенка дан материал. Про трехязычие в преподавании предметов -это отдельная песня!!!! Уже предлагают, чтобы школа сама выбирала какой предмет будет вестись на английском.
Кто продвигает подобные "новшества"?
Сегодня,ребенка перед классом родители ведут к репетиторам, в студии, в кпп, где детей натаскивают - учат читать, писать , читать. Это дети 5 лет (в среднем) - для них это сложно!!! Этого быть не должно! Это все в 1 классе делается. А еще им в тех же КПП и мини-центрах домой дают задания - категорически запрещено!!! А в итоге получаем - ребенок не хочет идти в школу, даже не побывав еще там. Что и было у моей племянницы - в 1 класс с криками и истериками пошла. Это нормально?
Наличие интернета, википедий и т.д. - и что? У человека формируется устойчивая мысль: если мне что-то надо узнать - зайду в интернет и найду. Нашел, прочитал - забыл. Хорошо, если еще прочитает правдивую информацию. Я обычно Задорнова вспоминаю с его ориентиром в лесу: навигатор им в помощь - ну-ну. А если из области домыслов и чьих-то бредовых идей попадется? Сегодня, к примеру, активно продвигается идея, что земля плоская, куча доказательств, причем весьма убедительных. И оказывается уже масса людей уверовавших в это! Даже те, кто стойко знал что земля круглая начинает сомневаться. Это нормально?
Про натаскивания оценок - даже не хочется вести речь. Мы сами себя обманываем. Зачем? Нам нужно общество безграмотных? А что оно полезного для государства сделает? Смешно, но известнейший писатель граф !!! Лев Толстой создал школу для детей своих же крепостных! Сам же учил их, сам учебники создавал. Дурак он, что ли был - зачем ему грамотные крепостные были нужны? Вот не могу понять до сих пор.

Цитата:
Серый волк:
Для нашего города потеря образовательного уровня - будет катастрофой.

Это для всех катастрофа. Начнется с одного города, а закончится государством.
Цитата:
Серый волк:
Прекратилось доминирование образованных людей - город становится медленно вымирающим трупом.
И границы здесь не при чём, и национальности.

не всеми это осознается. Элементарно в пределах форума видим мнения по вопросам на эту тему ....
Профайл

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там вроде всё указано.

Ну сколько же?
В цифрах.
Озвучивайте.
Не стесняйтесь.
Давайте покажите же нам что у них тоже рухнула ракета со спутниками на борту.
Вы ведь именно это утверждали.
)))))))))))))

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так зачем оно им?

Еще раз.
В сша живут люди сугубо прагматичные.
Зачем оно им?
Да просто выгодно по деньгам.
Вот и все.
Но до тех у кого вата в голове вместо мозгов это никогда не дойдет.

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 01:16
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
советская школа дала мне

А никакой другой школы вам и не светило.
У вас любовьребенка к пьяным родителям которые его и в грош не ставят, но других у него нет.
А то что на свете бывают родители, любящие саоих детей - он поймет лишь когда вырастет.

Вырастайте уже.
Хватит в детстве сидеть и в песочнице ковыряться.

§ Обликоморале
Re: И снова пара слов об образовании
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.12.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго времени суток. Приятно смотреть как пыхтит тут бывалый и некоторые его подпевалы. Это только подтверждает то, что его оппоненты в споре, на все 100 % правы.
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Михалыч
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 28.12.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
балаган , по другому не скажешь.
с обоих сторон оппонентов. а остановится не могут.
значит слабаки обе стороны.

§ Алиса
Re: И снова пара слов об образовании
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А никакой другой школы вам и не светило..

Слава богу,что не светило - тупость и ограниченность узкопрофильности не есть гут! Кроме того, это была школа с человеческим лицом! Хорошо,что в отличие от вас у меня есть что с чем сравнить. Причем и с позиции ученика и с позиции учителя.

Цитата:
Бывалый:
У вас любовьребенка к пьяным родителям которые его и в грош не ставят, но других у него нет.
А то что на свете бывают родители, любящие саоих детей - он поймет лишь когда вырастет.
Вырастайте уже.
Хватит в детстве сидеть и в песочнице ковыряться.

Не перекладывайте личный опыт, индивидуальных тараканов на жизнь, образ жизни, восприятия мира и т.д. на жизнь другого человека.
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§ Алиса
Re: И снова пара слов об образовании
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3913
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михалыч:
а остановится не могут.
значит слабаки обе стороны.

ну зря вы так - порой просто потребность такая иногда возникает у людей (особенно всесторонне знающих) - научить других ..." особенно после долгих "воздержаний". вот и получается ....дцать страниц :lol: ;-)

[Исправлено: Алиса, 28.12.2017 - 09:53]
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