pandit Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях... #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 262

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:29 ЕНПФ в нынешней своей ипостаси мне напоминает очень техничного , хитрого и продуманного субъекта, облеченного всеми правами на распоряжение средствами народными, делающим хорошую мину при плохой игре. Чуть их копни, они прячутся за высокими словами о заботе о народе, государственная защита интересов, механизмы и прочая блаблатория. За предшественников на посту руководителей фонда они не отвечают и не будут отвечать об этом неоднократно говорилось уже, которые растринькали деньги из фонда. Сейчас они создают видимость борьбы за возврат денег этих, и наверняка придумывают более сложные схемы наживы (а не увеличения доходности), причем работают с народным мнением очень технично - запускают в прессе тщательно срежиссированные материалы, где каждое слово выверяют и внимательно смотрят - как люди отреагируют. Плюс смотрю троллей начали подключать. То есть вместо реальной работы, поиска средств и способов вложения и защиты денег, как это делается во всем мире, упор делается на обработку массового сознания вкладчиков.



«Это «Дельта банк», «Казинвестбанк», «Бузгул аурум». «Казинвестбанк» должен сумму 6,4 млрд тенге, «Дельта банк»- порядка 9,3 млрд тенге, «Бузгул аурум»- более 5 млрд тенге. В отношении «Дельта банка» Нацбанком принято решение об отзыве лицензии, пойдет он по пути либо ликвидации, либо передачи активов, неизвестно. По «Казинвестбанку» идут процедуры ликвидации, но вопрос был обжалован акционерами банка, окончательное решение еще не принято. По делу «Бузгул аурум» идет суд, всю информацию можно будет получить в ходе освещения суда, до его решения не можем комментировать»,- подчеркнул Назым Бактыбаев.



Т.е. говоря простым языком, стрелы перевели на МВД, в части возврата. Как у нас работает эта система все прекрасно знают. С самого ЕНПФ спрашивать не будут. Механизма контроля нет. О чем тут еще можно говорить?