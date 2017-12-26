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§ NG.kz
Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о пенсионных накоплениях казахстанцев, передает Tengrinews.kz. По этой теме Президент высказался во время интервью отечественным журналистам.
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ваще
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 27.12.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да, любитель правды= знаток жизни.
ежу понятно.
хамите одинаково.

любитель правды
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 27.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да пусть хоть что делает, мне важно что при этом я получил 14 процентов в валюте
держа деньги в тенге при неизменном курсе.

а куда вообще смотрят контролирующие органы? Чел, специально выехал из страны, что бы получить свой пенсион, не достигнув пенсионного возраста. Так еще с целью личного обогащения закинул назад эти деньги в один из казахстанских банков второго уровня!!! Налицо мошеннеческие действия с иностранной валютой)))))

* pandit
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 28.12.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕНПФ в нынешней своей ипостаси мне напоминает очень техничного , хитрого и продуманного субъекта, облеченного всеми правами на распоряжение средствами народными, делающим хорошую мину при плохой игре. Чуть их копни, они прячутся за высокими словами о заботе о народе, государственная защита интересов, механизмы и прочая блаблатория. За предшественников на посту руководителей фонда они не отвечают и не будут отвечать об этом неоднократно говорилось уже, которые растринькали деньги из фонда. Сейчас они создают видимость борьбы за возврат денег этих, и наверняка придумывают более сложные схемы наживы (а не увеличения доходности), причем работают с народным мнением очень технично - запускают в прессе тщательно срежиссированные материалы, где каждое слово выверяют и внимательно смотрят - как люди отреагируют. Плюс смотрю троллей начали подключать. То есть вместо реальной работы, поиска средств и способов вложения и защиты денег, как это делается во всем мире, упор делается на обработку массового сознания вкладчиков.

«Это «Дельта банк», «Казинвестбанк», «Бузгул аурум». «Казинвестбанк» должен сумму 6,4 млрд тенге, «Дельта банк»- порядка 9,3 млрд тенге, «Бузгул аурум»- более 5 млрд тенге. В отношении «Дельта банка» Нацбанком принято решение об отзыве лицензии, пойдет он по пути либо ликвидации, либо передачи активов, неизвестно. По «Казинвестбанку» идут процедуры ликвидации, но вопрос был обжалован акционерами банка, окончательное решение еще не принято. По делу «Бузгул аурум» идет суд, всю информацию можно будет получить в ходе освещения суда, до его решения не можем комментировать»,- подчеркнул Назым Бактыбаев.

Т.е. говоря простым языком, стрелы перевели на МВД, в части возврата. Как у нас работает эта система все прекрасно знают. С самого ЕНПФ спрашивать не будут. Механизма контроля нет. О чем тут еще можно говорить?
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Ерден
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 28.12.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чилийский опыт, норвежский... Самим ума не хватает свою систему придумать? Это же из ряда вон, применять пенсионную систему из неведомого Чили, где регулярно шли военные перевороты, и понятие гос.система было весьма шатким.

* pandit
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 28.12.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для себя сделал такой вывод - из всех этих последних "шебуршаний" в прессе о ситуации с ЕНПФ.
Фонд негласно передали какой-то серьезной конторе, типа КНБ а то и Самому. Т.е. нападки на фонд отменяются, теперь все будет "по другому", а прежних воров потрясут наверное, но если ничего не получат с них то не страшно, еще принесут денег граждане. Значит надо идти отполировать свой цак (а то и заапргейдить его и взять побольше), и радоваться, радоваться, и еще раз радоваться.....
Профайл

ваще
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 28.12.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любитель правды:
Чел, специально выехал из страны, что бы получить свой пенсион, не достигнув пенсионного возраста. Так еще с целью личного обогащения закинул назад эти деньги в один из казахстанских банков второго уровня!!! Налицо мошеннеческие действия с иностранной валютой)


ты о ком ? если о Dan, то я так понимаю он выехал не с целью получить пн,это вторично,
а с целью уехать из кз, и здесь он не живет.
я лично никуда не уезжал. и ничего соответственно не получал.
читай и вникай внимательней.
где и кого ты увидел мошенничество?

* Dan
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 28.12.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ты о ком ? если о Dan, то я так понимаю он выехал не с целью получить пн,это вторично,
а с целью уехать из кз, и здесь он не живет.

Именно так. Я всего лишь воспользовался правом забрать пенсионные.
Живу там, работаю здесь)))
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