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§ NG.kz
В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет перевозить горожан до 4 часов утра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожан и гостей Костаная будут обслуживать восемь автобусных маршрутов. Интервал движения составит не менее 20 минут. Два маршрута начнут работать с половины первого часа ночи, еще 6 маршрутов - с часа ночи.
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§ Серый волк
Re: В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9276
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если эта писулька из акимата, я бы не стал утверждать и писать слово "будет" :lol:
Учитывая очень склизкое доверие и всё более малограмотное окружение, хорошо заметное не только по утырочной реконструкции улиц, но даже по убожественному построению пространства вокруг главной ёлки области. :-)
Слова и словосочетания более подходящие: "чиновники обещают", "чиновники оповещают", "возможно", "может быть", а может не быть ;-)

В любом случае предупрежден, значит вооружен! :lol:

21 век уже давно наступил, Открывая приложение в телефоне всегда можно увидеть все в онлайн передвигающиеся автобусы по улицам. Буквально с точностью до метра. Маршруты, остановки, автобусы и ожидаемое время прибытия к остановке с учетом дорожной обстановки.
Здесь же можно только верить или не верить, и ожидать в случае чего барыг такси из подворотни. Ну и чиновники ещё могут выдать "взяткой клянусь, чтоб мне новой мафынки за 23 лимона не видать и ездить до пенсии в акимат на общественном транспорте!" :lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.12.2017 - 06:35]
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Маркс
Re: В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет...




Отправлено: 28.12.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если эта писулька из акимата, я бы не стал утверждать и писать слово "будет"

Кажный божий год так пишут. Ну а почему не написать-то, бумага она все стерпит, да и порядок такой установившийся. Не один и не два раза пытался уехать в канун Нового Года на городском транспорте, но ни разу (ни одного, Карл!) это сделать не удалось. Лучше бы это сообщение не писали, чтобы не давать ложные надежды.

Причины энтих непоняток неизвестны, может таксисты ловят водителей городских автобусов и приковывают наручниками к батареям, а сами в это время стригут запоздавших овец. Может быть автобусников задабривают подарками или спаивают, сие неизвестно и ждет своего журналиста для тщательного расследования.

Люди, берите с собой деньги на такси или одевайтесь для похода пешком, автобусов не будет (точно не будет!).

З.Ы. Проверено на маршруте КЖБИ - Хоть куда-нибудь к центру.
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