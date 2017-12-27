Цитата: Серый волк:

Если эта писулька из акимата, я бы не стал утверждать и писать слово "будет"

Кажный божий год так пишут. Ну а почему не написать-то, бумага она все стерпит, да и порядок такой установившийся. Не один и не два раза пытался уехать в канун Нового Года на городском транспорте, но ни разу (ни одного, Карл!) это сделать не удалось. Лучше бы это сообщение не писали, чтобы не давать ложные надежды.



Причины энтих непоняток неизвестны, может таксисты ловят водителей городских автобусов и приковывают наручниками к батареям, а сами в это время стригут запоздавших овец. Может быть автобусников задабривают подарками или спаивают, сие неизвестно и ждет своего журналиста для тщательного расследования.



Люди, берите с собой деньги на такси или одевайтесь для похода пешком, автобусов не будет (точно не будет!).



З.Ы. Проверено на маршруте КЖБИ - Хоть куда-нибудь к центру.