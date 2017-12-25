Цитата: Бывалый:

Сколько же там неудачных запусков-то у тупых американцев, и сколько - у великой космической страны?

Там вроде всё указано.

Только если Вы что то сравниваете, ту же страну, то ради справедливости озвучьте всю статистику. Если я один год не ел мяса, это же не значит, что в среднем по жизни я вегетарианец

И тем не менее цитата: По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024-го или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го. Так зачем оно им?

Цитата: Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска ракет-носителей Atlas V, часть силовых установок уже доставлена.



[Исправлено: elektron, 27.12.2017 - 16:21]