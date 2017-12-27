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§ NG.kz
В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и метель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область находится под влиянием тыловой части циклона. По прогнозу синоптиков, 28-29 декабря в регионе местами ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/сек, днем его скорость увеличится до 20 м/сек.
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§ Victor Yang
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, чётко написано. А то ваши коллеги из Ленинского пути написали следующее:
Цитата:
Погода с 31 на 1 января будет меняться не в лучшую сторону
Только со вторника на среду это случилось из-за того что на смену циклону пришел антициклон. А на этот раз будет наоборот. По сообщению синоптиков Костанайского гидрометеоцентра подойдет Северо-атлантический циклон. При таком раскладе разбуянится погода хотя бы на фоне относительно теплых температур. Днем 2-7 градусов мороза, ночью — минус 10. Однако уже 2 января будет проходить холодный фронт. И столбик термометр опустится. Ночью до 15-20 градусов мороза. Днем до минус 10-15 градусов. Но в раздраженном состоянии погода будет пребывать недолго. Такой сюрприз приготовила только на праздничные дни. Ожидается, что 3 января успокоится: умеренный мороз, без осадков Сюрпризы погода преподносила не один раз в течение уходящего года. Заметно задержалось в пути лето. А потом и осень, зима. В итоге это отразилось даже на жизни растений. Осенью повторно зацвели некоторые растения. Так что неудивительно, если бы под Новый год не выросли подснежники. Подробнее: http://kstnews.kz/news/man-and-nature?node=40644

И пойми, почему погода будет меняться не в лучшую сторону, если будет всего лишь минус 10.
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zas
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...




Отправлено: 27.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то ваши коллеги из Ленинского пути написали следующее

какой ты старый и отсталый., такой"газеты" больше нет

§ Victor Yang
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10065
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:
такой"газеты" больше нет

Название они хоть и поменяли, но суть осталась - надои, успехи, рекорды - сплошной Нурлыкун.
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§ Алиса
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:
такой"газеты" больше нет

есть "вечные" вещи. "Ленинский путь" - как раз из этой категории))
Мне в этом плане нравится "Комсомолка". Не "переобулись" как некоторые издания, а оставили название как бренд и работают дальше - и также популярны и читабельны, и никто не пугается этого "старого" названия. ;-)
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zas
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...




Отправлено: 27.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но суть осталась - надои, успехи, рекорды - сплошной Нурлыкун.

твой бред тоже :-P :-P :-P :-P

Народный контроль
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...




Отправлено: 27.12.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
коллеги из Ленинского пути

Это где такое издание ?
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