Victor Yang Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10065

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:25 Во, чётко написано. А то ваши коллеги из Ленинского пути написали следующее:

Цитата: Погода с 31 на 1 января будет меняться не в лучшую сторону

Только со вторника на среду это случилось из-за того что на смену циклону пришел антициклон. А на этот раз будет наоборот. По сообщению синоптиков Костанайского гидрометеоцентра подойдет Северо-атлантический циклон. При таком раскладе разбуянится погода хотя бы на фоне относительно теплых температур. Днем 2-7 градусов мороза, ночью — минус 10. Однако уже 2 января будет проходить холодный фронт. И столбик термометр опустится. Ночью до 15-20 градусов мороза. Днем до минус 10-15 градусов. Но в раздраженном состоянии погода будет пребывать недолго. Такой сюрприз приготовила только на праздничные дни. Ожидается, что 3 января успокоится: умеренный мороз, без осадков Сюрпризы погода преподносила не один раз в течение уходящего года. Заметно задержалось в пути лето. А потом и осень, зима. В итоге это отразилось даже на жизни растений. Осенью повторно зацвели некоторые растения. Так что неудивительно, если бы под Новый год не выросли подснежники. Подробнее: http://kstnews.kz/news/man-and-nature?node=40644 Только со вторника на среду это случилось из-за того что на смену циклону пришел антициклон. А на этот раз будет наоборот. По сообщению синоптиков Костанайского гидрометеоцентра подойдет Северо-атлантический циклон. При таком раскладе разбуянится погода хотя бы на фоне относительно теплых температур. Днем 2-7 градусов мороза, ночью — минус 10. Однако уже 2 января будет проходить холодный фронт. И столбик термометр опустится. Ночью до 15-20 градусов мороза. Днем до минус 10-15 градусов. Но в раздраженном состоянии погода будет пребывать недолго. Такой сюрприз приготовила только на праздничные дни. Ожидается, что 3 января успокоится: умеренный мороз, без осадков Сюрпризы погода преподносила не один раз в течение уходящего года. Заметно задержалось в пути лето. А потом и осень, зима. В итоге это отразилось даже на жизни растений. Осенью повторно зацвели некоторые растения. Так что неудивительно, если бы под Новый год не выросли подснежники. Подробнее:

И пойми, почему погода будет меняться не в лучшую сторону, если будет всего лишь минус 10.