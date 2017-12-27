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§ NG.kz
В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 декабря в 20 километрах от поселка Каскат, на территории охотничьего хозяйства, были обнаружены следы крови, а также протектора шин. Следы от автомашины привели ко двору дома в поселке Каскат.
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гость
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 27.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все прям как с исмагуловым, только у него косули за ночь в баранов переобулись и не он это вовсе был

FOMA
Re: В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном...




Отправлено: 27.12.17 - 22:21
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