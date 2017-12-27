Цитата: аргентина -ямайка:

В Мурманскую обл когда заезжаешь то 1000 руб платишь , даже визитку дают свою . и могут помочь потом если вдруг что случиться . помню как то в Магнитогорске убегал от таких бандюков . сказал что за деньгами пойду , в машину и по газам .не догнали ...

а где же их хваленные доблестные полицай? наших хают здесь во все щели, но они хозяева на своей дороге.