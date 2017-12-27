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≡ Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков "оплату проезда", будут судить в России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков "оплату проезда", будут судить в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе Чебаркуль Челябинской области РФ будут судить троих мужчин, которым инкриминируются вымогательства, грабежи и разбои в отношении водителей-дальнобойщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
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Артём Мединский,всем шалом
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и сейчас вымогают повсеместно. Это те самые братки из 90х освободились,а другое и не умеют..

Читатель 1
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго орудовали...странно почему росс гаишники их не "зачехлили". Террористов "давят", а тут какую-то шелупонь не могут одолеть

§ Сергей_я
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.12.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
тут какую-то шелупонь не могут одолеть

наверно потому что в доле тоже.
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Привратник
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артём Мединский,всем шалом:
Так и сейчас вымогают повсеместно. Это те самые братки из 90х освободились,а другое и не умеют..

Поподробнее?))

§ аргентина -ямайка
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 27.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мурманскую обл когда заезжаешь то 1000 руб платишь , даже визитку дают свою . и могут помочь потом если вдруг что случиться . помню как то в Магнитогорске убегал от таких бандюков . сказал что за деньгами пойду , в машину и по газам .не догнали ...
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гутен морген
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
В Мурманскую обл когда заезжаешь то 1000 руб платишь , даже визитку дают свою . и могут помочь потом если вдруг что случиться . помню как то в Магнитогорске убегал от таких бандюков . сказал что за деньгами пойду , в машину и по газам .не догнали ...

а где же их хваленные доблестные полицай? наших хают здесь во все щели, но они хозяева на своей дороге.

Леха
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 18:01
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 21:06
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 27.12.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гутен морген:
но они хозяева на своей дороге

Точно, никого не подпускают, сами грабят.
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Народный контроль
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это цветочки! А сколько наших водителей пропало в России!

Злой кардан
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Сколько пропало незнаю. А вот поразбивалось много. Так же как и у нас.

Молдованин без прав
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там 500-1000 отдал и все. Менты неостанавливают. Зато у нас за каждым кустом сидят на знаках идиотских20-40 км . типа ремонт , которого сроду и нет. А чебаркульские это и не бандиты, так наркаманы. Бандиты в москве и в округе.

Права под забором нашел
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и чебаркульким , челябинским не кто кроме южан и не платин. Ну те всем платят, даже участковым на пенсии.

§ 112
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8310
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто то говорил что в России рэкета нет..
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