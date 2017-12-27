я знал,что у нас много с дивана лёжа умеют всех обсуждать и типа Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл... #23







Отправлено: - 21:19 а так ,я желаю Удачи Иволгу Холдингу,это одним из тех работадатедев ,что наш облость реально нуждается его Выздоровление,и я привествою его и его и Розинову за то чем они занимаются,реально больше таких людей ,что не теряют под землю дастают нефт газ железа золота и тд и та.Дай Бог здоровья Розынову и удачи и ему и новому Руководителю ,я так думаю ,молодой ,значет есть сило,есть стимул ,что бы достичь своей цели ,так что ещё рас Удачи Удачи и много Удачи ...