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≡ В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО "Иволга-Холдинг".
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аргентинец
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
((((( вот они и были настоящими хозяевами холдинга....без семьи не обошлось, узун кулак донес, что прибыл непосредственный представитель семьи. Ну сами подумайте, кто бы смог разрулить долги ? У кого мошна позволит потянуть такое ярмо?

Житель
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ждёт Иволгу то что и Биско,Нурцелина и т.д.

кустанаец 1
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если за ним денег нет в два раза больше долга Иволги, ничего не будет Разделят ее по частям , на этом будет закончен весь подъем Все СХ Казахстана в полном банкротстве , своей нефтянки нет, хим промышленности нет, заводов тракторов и машин нет, одни сеялки и плуги. Специалисты уехали и уезжают, чем и с кем собрались поднимать? Программа конкретная есть или так слова ?

кустанаец 1
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то опыта работы не видно у этого парня, там сям и не более одного двух лет в одном месте , какой опыт у него ? Поставили для того , что бы на всех расходниках и платежках ставил свою визу и не более

Гость
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко конечно Василий Самойловича столько добра людям сделал дал работу достойную зарплату на которую мы жили а не существовали поднял такие брошеные поселки которые госсударству не нужны были.
Мы ещё не раз вспомним его добрым словом.

Голова кудрявая.
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Его то че жалеть. Людей надо пожалеть, безработы останутся. А В.Р думаешь у него нет счетов зарубежных. Там скорей всего такие суммы что и правнукам останется еще.

Омар
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, уже 12-ый год пошел как формально признали банкротом работоспособного производственного кооператив и ликвидировали. Когда то, то же имел огромный потенциал с большими активами с землей с/хозназначения площадью 40 000 (сорок тысяч) га. ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ.

Народный контроль
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 20:52
Комментарий удален модератором.

я знал,что у нас много с дивана лёжа умеют всех обсуждать и типа
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так ,я желаю Удачи Иволгу Холдингу,это одним из тех работадатедев ,что наш облость реально нуждается его Выздоровление,и я привествою его и его и Розинову за то чем они занимаются,реально больше таких людей ,что не теряют под землю дастают нефт газ железа золота и тд и та.Дай Бог здоровья Розынову и удачи и ему и новому Руководителю ,я так думаю ,молодой ,значет есть сило,есть стимул ,что бы достичь своей цели ,так что ещё рас Удачи Удачи и много Удачи ...

Народный контроль
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 21:19
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кухню" кроме них никто не знает.))) А так..был "колхоз", им и останется

Народный контроль
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 21:32
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 21:39
Комментарий удален модератором.

надежда
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А кто назначил нового?

хозяева ТОО

Елена
Re: В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл...




Отправлено: 27.12.17 - 22:36
Комментарий удален модератором.
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