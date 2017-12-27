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В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017