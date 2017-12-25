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§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
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§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну за обсуждаемый, 2017-й конечно же.

Да пожалуйста
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83

Только причём то СССР тут и 2017-ый? Это Вы сами придумали 2017-ый именно обсуждать, а почему не 2015-ый или 1998-ой. Но даже и тогда СССР уже небыло, если что ;-) А вот Куры были 8-)
Профайл

§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
По буквам перечитайте.

Да чего мне бред то всякий по 10-ть раз перечитывать :-x
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§ Валентин
Re: И снова пара слов об образовании
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7220
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да чего мне бред то всякий по 10-ть раз перечитывать


Персонаж пишущий здесь под ником бывалый прекрасный пример того, как лютая ненависть (см. пионерская комната, древко флага, горн, нетрадиционное их использование) формирует безусловный рефлекс, выключающий мозг напрочь :)
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гость
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Только причём то СССР тут и 2017-ый?

При том что 2017 год - это текущая ситауция, а СССР тут не при чем потому что речь зашла об РФ, поставляющей двигатели, без которых США не могут летать в космос типа от слова совсем...
Вы нить дискуссии теряете?
Цитата:
elektron:
Да чего мне бред то всякий по 10-ть раз перечитывать

Для того чтобы писать по существу комментария оппонента, когда пишете на него ответ или возражение...

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да пожалуйста

Ну и?
Сколько же там неудачных запусков-то у тупых американцев, и сколько - у великой космической страны?
Цифры-то озвучьте.
Не стесняйтесь.

§ elektron
Re: И снова пара слов об образовании
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сколько же там неудачных запусков-то у тупых американцев, и сколько - у великой космической страны?

Там вроде всё указано.
Только если Вы что то сравниваете, ту же страну, то ради справедливости озвучьте всю статистику. Если я один год не ел мяса, это же не значит, что в среднем по жизни я вегетарианец :lol:
И тем не менее цитата: По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024-го или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го. Так зачем оно им? 8-)
Цитата: Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска ракет-носителей Atlas V, часть силовых установок уже доставлена.

[Исправлено: elektron, 27.12.2017 - 16:21]
Профайл

жгун
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем - заново?
У них на тот момент свой был в разгаре.

у меня в гараже тоже вертолет в самом разгаре стоит, только взлетать не хочет.
за то тоже ВЕРТОЛЕТ)))))

жги дальше клован)))))))
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:04
Комментарий удален модератором.

шапито
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:08
Комментарий удален модератором.

сладенький
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тут давеча на одноклассниках ветка попадалась.

а ты забавный, котег ;-)

пентиум
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:17
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: И снова пара слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 8310
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
формирует безусловный рефлекс, выключающий мозг напрочь :)

А как тролли неистовствуют, видя того, кем можно погавкаться перед годом собаки..
Ну и некоторые другие..
Профайл

енот потаскун
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:21
Комментарий удален модератором.

БДСМ
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
древко флага

Цитата:
Валентин:
нетрадиционное их использование

до какой де степени опустился это бывалый :oops:
гнать его с форума!!!!
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