гость Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам... #8







Отправлено: - 08:11 Все она прекрасно знает и понимает. Если расскажет правду, то просто потеряет кресло вот и все. У нас семья большая. Родители давно на пенсии (со стажем более 35 лет, простые рабочие). Сестра на пенсии по возрасту. Сестра на госслужбе зарплата 70 тыс. Еще сестра постоянной работы не имеет, иногда получается подрабатывать на ремонте квартир (штукатурка и пр.), но больше сидит без работы. Брат как бы работает постоянно, но в разных строительных организациях, хороший специалист, но всегда работодатель тянет и не заключает трудовой договор и подает подачки. И сейчас обещает до нового года расчитать, он без жилья и все родственники без собственного жилья. Еще брат, тоже без вредных привычек, как и все родные честный и порядочный и без жилья. Также работодатели с заключением договора создают проблему и стабильной зарплаты у него нет. Никто не имеет собственного жилья и по госпрограммам им уже не получить. Стабильной зарплаты нет, для того чтобы начать хоть какой то бизнес нужен капитал или что то надо ставить в залог. У многих из них уже давно распались семьи, хорошо хоть дети общаются, разумеется платить за учебу детей у них не получилось, но дети порядочные и честные без ЧП. Я была на госслужбе с советских времен и одна из детей имею свою крышу и то она в залоге. Вижу как родственники пытаются жить, надеются что накопят, но я понимаю, что мне надо копить деньги на их похороны, чтобы не опозориться завтра перед людьми и как положено отправить их в последний путь. А ведь в прошлом они были прекрасными и востребованными и имели жилье, а потом распад в совхозах работы нет..