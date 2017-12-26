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§ NG.kz
Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам шахтёров АМТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о том, как идёт служебное расследование по неверным данным о зарплатах шахтёров "АрселорМиттал Темиртау".
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1952/доктор СИЗО
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего нового, госпожа министр не сказала. И очень плохо, что вы не знаете, сколько получает водитель, тракторист, комбайнер, шахтер, продавец. Про какие 9 миллионов работающих вы говорите? Ваш оппозиционер-депутат на всех встречах говорит, что в стране имеется всего 380 тысяч рабочих мест, с которых платят пенсионные отчисления, люди имеют СИКи и ИИН, остальной народец само занятый))))

§ Характер
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это служебное расследование идёт, коллеги. В первую очередь в отношении структурного подразделения местного исполнительного органа, они получили это (информацию. – Авт.) непосредственно из предприятия. Сейчас работу ведут наши и местные исполнительные органы. Как получим, я обязательно вам об этом скажу. Расследование (завершится. – Авт.) в течение месяца, – сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Боюсь, что коммент могут удалить, но только мне слух режет косноязычность чиновников? Ладно, еще можно понять силовиков, специфика службы такая 8-) На моей памяти несколько человек, которые могли четко, внятно и доступно изложить свои мысли или информацию: А.Рау, Г. Шек, С. Бектурганов, У. Шукеев и .... ВСЕ!
Профайл

Наемный работник
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистика это сплошное вранье, все знают кроме министра. И то что зарплаты в РК выдуманные то же все знают кроме министра. Больше половины работающих сидят на минималке и ни кого это не волнует, ни одного министра. Откуда у нас в РК будут достойные пенсии и доход в пользу государства, при таком раскладе. А министр ни чего не знает и тупо верит лживой статистике.

Гоша
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ainsi l’altération de la vérité qui se manifeste déjà sous la forme progressive du mensonge et du parjure, nous offre-t-elle au superlatif, la statistique («Модификация правды, которая проявляется в сравнительной степени неправды и лжесвидетельства, имеет и суперлатив, статистику»), или проще - "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика"

ТАНОМИ
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
но только мне слух режет косноязычность чиновников?


"Кто ясно мыслит тот, тот ясно излагает". Ну, а по этому изложению видно, как "мыслится" и каковы результаты этих "мыследействий, и как они сказываются на нашем благосостоянии

Ололош
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, любой банк знает по инфе из пенсионных отчислений, а Минтруда не знает. Ну что за бред.

Читатель 1
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 26.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну министр удивила...удивила..)) не знает реальных зарплат?? Так загляните в пенсионные отчисления, и откуда вы средние показатели берёте, ? коль ничего не знаете (вам завтра такое "с мест" "нарисуют" - и поверите??)) (постоянно вспоминаю: "патамушта патамушта")

гость
Re: Дуйсенова прокомментировала расследование по зарплатам...




Отправлено: 27.12.17 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все она прекрасно знает и понимает. Если расскажет правду, то просто потеряет кресло вот и все. У нас семья большая. Родители давно на пенсии (со стажем более 35 лет, простые рабочие). Сестра на пенсии по возрасту. Сестра на госслужбе зарплата 70 тыс. Еще сестра постоянной работы не имеет, иногда получается подрабатывать на ремонте квартир (штукатурка и пр.), но больше сидит без работы. Брат как бы работает постоянно, но в разных строительных организациях, хороший специалист, но всегда работодатель тянет и не заключает трудовой договор и подает подачки. И сейчас обещает до нового года расчитать, он без жилья и все родственники без собственного жилья. Еще брат, тоже без вредных привычек, как и все родные честный и порядочный и без жилья. Также работодатели с заключением договора создают проблему и стабильной зарплаты у него нет. Никто не имеет собственного жилья и по госпрограммам им уже не получить. Стабильной зарплаты нет, для того чтобы начать хоть какой то бизнес нужен капитал или что то надо ставить в залог. У многих из них уже давно распались семьи, хорошо хоть дети общаются, разумеется платить за учебу детей у них не получилось, но дети порядочные и честные без ЧП. Я была на госслужбе с советских времен и одна из детей имею свою крышу и то она в залоге. Вижу как родственники пытаются жить, надеются что накопят, но я понимаю, что мне надо копить деньги на их похороны, чтобы не опозориться завтра перед людьми и как положено отправить их в последний путь. А ведь в прошлом они были прекрасными и востребованными и имели жилье, а потом распад в совхозах работы нет..
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