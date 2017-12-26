|Цитата:
- Это служебное расследование идёт, коллеги. В первую очередь в отношении структурного подразделения местного исполнительного органа, они получили это (информацию. – Авт.) непосредственно из предприятия. Сейчас работу ведут наши и местные исполнительные органы. Как получим, я обязательно вам об этом скажу. Расследование (завершится. – Авт.) в течение месяца, – сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.
Боюсь, что коммент могут удалить, но только мне слух режет косноязычность чиновников? Ладно, еще можно понять силовиков, специфика службы такая На моей памяти несколько человек, которые могли четко, внятно и доступно изложить свои мысли или информацию: А.Рау, Г. Шек, С. Бектурганов, У. Шукеев и .... ВСЕ!