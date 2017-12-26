знаток жизни Re: Вот такие автобусы выходят в пригород N107 #4







Отправлено: - 09:19 Цитата: Местный житель:

Это веревка натянута вдоль всего салона вместо педали газа и так ездил три часа

это же очень здорово!!!! Торопишься на работу. Вытягиваешь шнур на себя до конца, пусть водила рулит!!! Ихняя ишачья скорость 35-40 км/час всех задолбала. Неужели в автошколе им не говорят, что автобус может ехать со скоростью 70 км/час?