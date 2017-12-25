Цитата: знаток жизни:

интересные факты вы раскрыли. Прямо не ожидал!!! Значит, в Чапаевской дивизии вовсю процветало свингерство?

Простите, бес попутал) На самом деле это наоборот, Василий Иванович лез к Анне, жене Фурманова. Многое из старого повылетало из головы . Вот пруф из источника:



У Фурманова есть запись объяснения с Чапаевым, где Чапаев говорит ему: «Вот, товарищ Фурманов, ты мне всё говорил, что мои отношения к вам испортились. Это неправда. А ваши отношения ко мне действительно испортились. Конечно, тут Анна Никитична: У вас разные там мысли насчёт меня. А я вам однажды сказал, что на жену своего товарища никогда не посягну. Мало ли что у меня в душе, любить никто не может мне воспретить». А дальше письмо, которое сводится к простой мысли: «Так ведь я что, если бы Анна Никитична сама не хотела, так я ведь и не стал бы». На это Фурманов ответил в письме: «Вы предположили, что всё произошло из-за личных счётов, вы пытались всё объяснить какой-то нелепой ревностью из-за Анны Никитичны. Но подумайте сами, ведь это очень смешно и глупо, если бы я на самом деле вздумал ревновать её к вам. Такие соперники не опасны, она мне показывала ваше последнее письмо, где написано „любящий вас Чапаев“. Она действительно возмущалась вашей низостью и наглостью, и в своей записке, кажется, достаточно ярко выразила вам своё презрение. Эти все документы у меня в руках и при случае я покажу их кому следует, чтобы раскрыть вашу гнусную игру. К низкому человеку ревновать нельзя, и я, разумеется, её не ревновал, а был глубоко возмущён тем наглым ухаживанием и постоянным приставанием, которое было очевидно, и о котором Анна Никитична неоднократно мне говорила. Значит, была не ревность, а возмущение вашим поведением и презрение к вам за подлые и низкие приёмы».