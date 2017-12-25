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§ NG.kz
Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кто-то мне написал письмо недавно. Что Назарбаеву каменные памятники не нужны. Раз уж он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это все суета", - отметил Президент.
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любитель правды
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...




Отправлено: 25.12.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...




Отправлено: 25.12.17 - 16:02
Комментарий удален модератором.

§ Shegendalf
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 25.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любитель правды:
Кто такой Фурманов?

Вообще-то это он и написал роман про Чапаева))) Я даже скажу больше, он наростил Василию Ивановичу рога, так как был любовником его жены. Улицу в его честь назвали так как он сумел сдержать анархическое восстание в 1920 году в тогда ещё городе Верном, до прибытия сил красной армии из другого гарнизона. Незнаю как сейчас, а раньше рядом с моей альма-матер стоял бюст его.
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знаток жизни
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...




Отправлено: 25.12.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Я даже скажу больше, он наростил Василию Ивановичу рога, так как был любовником его жены

интересные факты вы раскрыли. Прямо не ожидал!!! Значит, в Чапаевской дивизии вовсю процветало свингерство? Ай да, Василий Иванович)))))) :lol: ;-) :-( :-)

§ Shegendalf
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 25.12.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток жизни:
интересные факты вы раскрыли. Прямо не ожидал!!! Значит, в Чапаевской дивизии вовсю процветало свингерство?

Простите, бес попутал) На самом деле это наоборот, Василий Иванович лез к Анне, жене Фурманова. Многое из старого повылетало из головы . Вот пруф из источника:

У Фурманова есть запись объяснения с Чапаевым, где Чапаев говорит ему: «Вот, товарищ Фурманов, ты мне всё говорил, что мои отношения к вам испортились. Это неправда. А ваши отношения ко мне действительно испортились. Конечно, тут Анна Никитична: У вас разные там мысли насчёт меня. А я вам однажды сказал, что на жену своего товарища никогда не посягну. Мало ли что у меня в душе, любить никто не может мне воспретить». А дальше письмо, которое сводится к простой мысли: «Так ведь я что, если бы Анна Никитична сама не хотела, так я ведь и не стал бы». На это Фурманов ответил в письме: «Вы предположили, что всё произошло из-за личных счётов, вы пытались всё объяснить какой-то нелепой ревностью из-за Анны Никитичны. Но подумайте сами, ведь это очень смешно и глупо, если бы я на самом деле вздумал ревновать её к вам. Такие соперники не опасны, она мне показывала ваше последнее письмо, где написано „любящий вас Чапаев“. Она действительно возмущалась вашей низостью и наглостью, и в своей записке, кажется, достаточно ярко выразила вам своё презрение. Эти все документы у меня в руках и при случае я покажу их кому следует, чтобы раскрыть вашу гнусную игру. К низкому человеку ревновать нельзя, и я, разумеется, её не ревновал, а был глубоко возмущён тем наглым ухаживанием и постоянным приставанием, которое было очевидно, и о котором Анна Никитична неоднократно мне говорила. Значит, была не ревность, а возмущение вашим поведением и презрение к вам за подлые и низкие приёмы». :oops:
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§ Макарыч
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 589
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 25.12.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
была не ревность, а возмущение вашим поведением и презрение к вам за подлые и низкие приёмы

Эх, Харви, Харви! Вот Чапай, это да! )))
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знаток жизни
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...




Отправлено: 26.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
У Фурманова есть запись объяснения с Чапаевым, где Чапаев говорит ему: «Вот, товарищ Фурманов, ты мне всё говорил, что мои отношения к вам испортились. Это неправда. А ваши отно

хорошо, немного стало понятно. А какова была роль Петьки в этих запутанных отношениях? Покопайся в своих источниках. :-o :oops: :-P

FOMA
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...




Отправлено: 26.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное много говорить. Может и удастся заговорить ...

§ Медный
Re: Назарбаев прокомментировал переименование улицы Фурманова в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Я даже скажу больше, он наростил Василию Ивановичу рога, так как был любовником его жены.

как раз наоборот :lol:

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