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≡ Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности.
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§ elektron
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да с юмором тоже проблемы пошли. То тарелки "серые", теперь и по юморить - сарказничать нельзя :-x Вон налоговиков тоже подтянули 8-) Завтра всем робу одного пошива "прикажут"
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§ Юзер
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Юзер


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Сообщений: 41
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, а когда приказ вступает в силу и кто контролирует его исполнение?
Если это действительно приказ который был издан в Генеральной прокуратуре, то на мой субъективный взгляд он не полностью содержит распорядительную часть. Уж извините, я руководствуюсь в своем комментарии Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 144 - Приложением 6. Вот оно:Правила документирования
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§ 112
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
112


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Сообщений: 8299
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нам песня строить и жить помогает

Хех..
Одно дело когда в свободное от работы время..
Другое дело, когда ты вместо профессионализма на своей работе, начинаешь заниматься делом, которое ничего общего к твоему профессионализму не имеет..
А что, взял взятку, спел песню.
Дал - опять спел..
Действительно, что там еще делать?
Может на форуме НГ сутками напролет сидеть и еще "тащиться" от этого..
Действительно, пусть сидят в Ютьюбе и Фейсбуке, как многие наши профессионалы своего дела..
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§ Медный
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?

вот наивная душа.... ты думаешь они от нечего делать в КВН играли? :lol:
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§ Медный
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
о личных выгодах и собственном обогащении.

скажу в защиту прокурорских. сказать: "ксива- жизнь счастлива" это преступление?
Я понимаю если бы управление собственной безопасности проверила их и выявило, а так уволили за творчество, страдальцы теперече :lol:
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Середа
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 27.12.17 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый новый руководитель как то проявляет себя. Бывший не редко на экранах идеи излагал, ругал как то службу экономических расследований и прокуроров, мол заодно они и давят бизнес, обещал выявить каждого кто стоит за такими заказами, но что то мы громких дел так и не наблюдали, может в еще будет. Новый сходу хвосты накрутил. Что дальше, время покажет. Кажется более лояльные передвинуты чуть в сторону, пришли прагматики и более такие не словесные, а больше дельные.

кустанаец 1
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 27.12.17 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не понимал рэп, набор бестолково сложенных слов , на которые наложена музыка без смыслового выражения . Если внимательно это прочесть, то можно увидеть интеллект данных прокуроров , а он ниже плинтуса .

Уася
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 27.12.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?
Или еще и премии доплатите и пусть сидят на ваших халявных харчах и поют?

Ты внимательнее будь!!! Они песню на КВН готовили а не просто так сочинили, и никто не говорит что они сочиняли ее в рабочее время. Действительно не оценили юмор. (бывший работник прокуратуры) ;-)

любитель правды
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 27.12.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Никогда не понимал рэп, набор бестолково сложенных слов , на которые наложена музыка без смыслового выражения . Если внимательно это проч

Товарищ, простите, зачем вы об этом нам говорите? Нам какое дело, в чем вы смыcлите? Тяжелое детство, постоянные удары по голове увестистым тапком.... :-o :oops: :-P :-x

Маркс
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 27.12.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, взял взятку, спел песню.
Дал - опять спел..
Действительно, что там еще делать?

Вот именно. Когда берешь взятку, душа ведь поет и ее не остановишь. Хорошо, что начальство и проверяющие не научились еще мысли контролировать, поэтому петь можно мысленно и прямо на рабочем месте. Можно даже видео смотреть, у кого фантазия богатая. Сидишь себе на рабочем месте, начальник орет, а ты комедию индийскую смотришь, где он танцует и поет смешные песни святого шансона. А можно американскую комедию запустить, где его пинают сотрудники, ставят ему подножки и он нелепо падает, круша все вокруг, потом все начинают бросаться тортами.

Если начнут запрещать петь на работе такие песни, то они уйдут в подполье и оттуда будут звучать еще громче:

"Кардинал ел бульон
С госпожой Д' Эгильон.
Он поел на экю,
Погулял на мильон.

Ли-лон ли-ла, ли-лон ли-ла,
Ли-лон ли-ла ли-лер.
Ли-лон ли-ла, ли-лон ли-ла,
Ли-лер ли-лон ли-ла."
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