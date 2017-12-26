Цитата: 112:

Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?

Или еще и премии доплатите и пусть сидят на ваших халявных харчах и поют?

Ты внимательнее будь!!! Они песню на КВН готовили а не просто так сочинили, и никто не говорит что они сочиняли ее в рабочее время. Действительно не оценили юмор. (бывший работник прокуратуры)