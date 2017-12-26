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≡ Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги Нацфонда, замороженные американским банком, остаются в казахстанской собственности и защищены суверенным иммунитетом, отметил министр юстиции Марат Бекетаев.
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§ 112
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8299
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начесал то..
Да будь они прокляты, эти никчемные деньги..
Тупым баранам это будет уроком..
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§ Медный
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А чё тут непонятно,нужен дядя который придёт со своими деньгами и всё сделает за нас,

а мы где в этом процессе если всё за нас? :lol: :lol:
Вся суть

[Исправлено: Медный, 27.12.2017 - 05:29]
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