Цитата: Добринцофф:

А чё тут непонятно,нужен дядя который придёт со своими деньгами и всё сделает за нас,

а мы где в этом процессе если всё за нас?

Вся суть



[Исправлено: Медный, 27.12.2017 - 05:29]