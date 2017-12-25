ТАНОМИ Re: И снова пара слов об образовании #277







Отправлено: - 09:15 Продолжение



Причём всё это СССР создал за считанные 16 лет, тогда как вот уже 25 лет «капиталистическая экономика» даже и не приблизилась к показателям последних советских лет НИ В ЧЁМ.

Уровень жизни советских 100% людей к 80-м годам — могу это доказать с цифрами в руках, — равнялся и по многим параметрам превышал уровень жизни 80% американских семей СЕГОДНЯ. За исключением одного параметра — жилья, которого СССР потерял в годы войны для 25000000 человек..."

Куба. Бог с ней, с кубинской армией, которая оказалась ключевой силой на африканском континенте и имела вес в Латинской Америке. Бог с ней. Но… Куба — остров с ничтожным, по существу, населением, находясь в военно-экономической блокаде, — обеспечила такую продолжительность жизни, которой могут позавидовать иные более чем развитые страны и такой уровень медицины, что туда стремятся попасть на лечение из Канады и США.

Да та же Северная Корея. Не очень там хорошо, хотя достижения тоже очевидны и, с учётом блокады, тянут на чудо.НИ ОДНА капиталистическая страна, окажись она под таким всеобщим военным, политически и экономическим давлением не в выжила бы в принципе. Северная Корея выжила, создала — вынужденно! — мощную армию и люди там из-за этого живут небогато, но, как бы сказать… ЧИСТО.

По существу, у социалистических стран не было ВРЕМЕНИ, чтобы строить социализм, ибо все они находились в условиях осады с момента возникновения первого такого государства — СССР.