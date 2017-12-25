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§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
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§ 112
Re: И снова пара слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 8299
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кали:
что же тогда Уважаемы, ты сидишь за компьютером в котором нет ни капли нашего советского, пол

Верно подмечено но., он профессионал Ютьюба и Фейсбука..
Очень профессионально выискивает там то, о чем кто то сказал, не имея своего Я..
Кстати наверно это советское образование ему дало, копаться в чужих словах каких то мелочников и неудачников..
Профайл

§ 112
Re: И снова пара слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 8299
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкермен:
Трусы как показатель образованности. Бред.

К сожалению это так..
Где ои, трусы, собственного производства, неужели такие образованные даже сшить их не могут, сделать станки, сделать ткань, сделать нити?
Казалось бы, труселя..
А вот нет..
Сложновато как то для образованного, не находишь?
Профайл

жгун
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывалый, ты сделал мой прошедший день!!!)))
жду продолжения!
только сначала потрентруйся на форуме для школьнегов :lol:

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кали:
а для чего тогда образование? если себя ни прокормить ни одеть не можем, для чего?

а для того чтобы ты получив это самое образование, хоть иногда задавался вопросом: зачем мы здесь? :-) ну и ещё другими, не менее сложными и порой находил ответ на них.. хотя тебе можно было бы и в позднерабовладельческом остаться. там точно умели шить трусы, ты бы справился :lol:
Профайл

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
©:
"Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдет легкий путь ее выполнения". Билл Гейтс ©

ещё примеры будут?
Профайл

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.12.17 - 05:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу все КБ были забиты ленивыми людьми.... которые спали на своих рабочих местах чтобы разрешить великие загадки вселенной... надо с ними пообщаться.. с тем кто остался жив ещё (старенькие уж больно очень) рассказать про лень :lol: пусть улыбнутся
Профайл

ТАНОМИ
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять спор о капитализме и социализме, причём, без учёта исторических реалий. Ну как не вспомнить американского профессора Лопатникова:"«Ещё раз для людей с триггерным сознанием: я могу показать в США места, которые выглядять чудовищно по сравнению с Пхеньяном.
Это совершенно не означает, что в Северной Корее всё замечательно, а в США всё ужасно. США, Британия, по своему, интересные страны и сегодня — спасибо их островному положению, — в них комфортно жить. Комфортнее, чем в Северной Корее.
Речь совершенно не об этом. Речь о том, что социалистический строй в СССР, на Кубе, в Северной Корее, ПОКАЗАЛ СОВЕРШЕННО УДИВИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЛЮДЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ В ДОСТУПНЫХ ЭТИМ СТРАНАМ ПО СУЩЕСТВУ ВОЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ОНИ СЕБЕ СОЗДАЛИ.
Надо осознавать, что СССР, например, дважды терял по 30% национального богатства в XX веке в мировых войнах и стартовал с состояния отсталости на 100-150 лет от колониальных европейских империй, ограбивших к тому времени весь мир.
Надо осознавать, насколько низким был старт, если ещё в 1928 году в СССР было 84% крестьянства, тогда как в Англии было 17% крестьянства уже в первой половине XIX века. И стартуя с такого вот состояния, СССР создал первоклассную индустрию, первоклассную науку, первоклассную систему образования.

ТАНОМИ
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение

Причём всё это СССР создал за считанные 16 лет, тогда как вот уже 25 лет «капиталистическая экономика» даже и не приблизилась к показателям последних советских лет НИ В ЧЁМ.
Уровень жизни советских 100% людей к 80-м годам — могу это доказать с цифрами в руках, — равнялся и по многим параметрам превышал уровень жизни 80% американских семей СЕГОДНЯ. За исключением одного параметра — жилья, которого СССР потерял в годы войны для 25000000 человек..."
Куба. Бог с ней, с кубинской армией, которая оказалась ключевой силой на африканском континенте и имела вес в Латинской Америке. Бог с ней. Но… Куба — остров с ничтожным, по существу, населением, находясь в военно-экономической блокаде, — обеспечила такую продолжительность жизни, которой могут позавидовать иные более чем развитые страны и такой уровень медицины, что туда стремятся попасть на лечение из Канады и США.
Да та же Северная Корея. Не очень там хорошо, хотя достижения тоже очевидны и, с учётом блокады, тянут на чудо.НИ ОДНА капиталистическая страна, окажись она под таким всеобщим военным, политически и экономическим давлением не в выжила бы в принципе. Северная Корея выжила, создала — вынужденно! — мощную армию и люди там из-за этого живут небогато, но, как бы сказать… ЧИСТО.
По существу, у социалистических стран не было ВРЕМЕНИ, чтобы строить социализм, ибо все они находились в условиях осады с момента возникновения первого такого государства — СССР.

ТАНОМИ
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение

Их вынужденным ответом на агрессию была мобилизация всего: экономики, армии, народа. Им просто не дали спокойно развиваться элиты тех стран, что ограбили весь мир до нитки и потому располагали значительно большими ресурсами.
Но придёт время, и умные люди оценят опыт и СССР, и Кубы, и СК и похоронят Синий мир ворья раз и навсегда.
И вообще, просто не надо врать. Ни про голодомор, ни про ужасы Северной Кореи, ни про Сталина, ни про идеальные США.
Просто не надо врать.
И тогда всё встанет на свои места».

И этим, пожалуй, всё сказано, а доводы местных обывателей - пустой малограмотный трёп, носящий ещё и личную окраску

Маркс
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Именно так.
Потребитель голосует рублем (при капитализме ему есть за что голосовать).

Бывалый, я с вас ухохатываюсь. Каким рублем? Вы про однокоренные слова слыхали когда-нибудь? Потребитель голосует потребностью. Никогда вы не сможете проголосовать рублем, потому что вам подсунут не то, что вы хотите, а то, что они хотят вам подсунуть. Запомните это, а еще лучше сделайте наколку, чтобы больше нигде не попасть впросак с такой глупостью.

Маркс
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Раньше люди тупо умирали и никто даже не пытался их спасти и не интересовался, не копался "от чего же там чел кони двинул и как же можно в дальнейшем такие случаи предотвратить"...

А потом пришла советская власть и положила конец этим эпидемиям. А потом пришли капиталисты и ради заработка стали создавать новые вирусы и новые лекарства для их уничтожения.
Цитата:
Бывалый:
Маркс:
Кто не хотьеть стать добрей, тех ми будьем вьешать на тольстый берьеза

И это правильно.
Это очищение общества от элементов, мешающих его развитию.

Суду все ясно, Адя, вопросов больше не имеется.

Маркс
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кали:
а для чего тогда образование? если себя ни прокормить ни одеть не можем, для чего?

Для того, чтобы знать, что есть трусы, что их нужно одевать. Чем отличается человек в трусах от дикаря, от человека с ружьем. Как покупать трусы. Где взять денег. На все эти вопросы дает ответ образование.

)))
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТАНОМИ

100% ;-)

Гость
И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 10:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
И снова пара слов об образовании




Отправлено: 27.12.17 - 10:31
Комментарий проходит проверку.
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